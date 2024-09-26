淘寶香港斥10億人民幣　推三限時活動　優化體驗　冀「做大個餅」

淘寶香港今日（26日）宣布一連串消費者體驗優化措施，並會在下月起，推出為期三個月活動，包括免費包郵香港服務，消費者凡購買指定商品滿99元人民幣，即可免付跨境到香港段的運費。



淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，與內地相比，電商在香港總體銷售市場所佔份額，仍然較低，集團現時希望在港優化用戶體驗，「做大個餅」，讓電商的滲透做得更好。



淘寶香港今日（26日）宣布投入十億元人民幣，推出一連串活動及消費者體驗優化措施。（林遠航攝）

淘寶香港表示，由10月1日起，推出為期3個月限時活動。當日起，淘寶香港站的部分商品， 會有「HK ¥99 包郵」標籤，消費者只要購買這些商品滿99元人民幣，下單時輸入香港地址，並選擇官方直運及自提，系統便會顯示免運費。

今次活動涵蓋的商品，包括服飾配件、3C數碼、家居收納、運動玩樂及化妝護膚等，超過10億件。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，以往同類活動未有包括這麼多類型嘅商品，今次「諗到嘅都包」。

向新用戶派福利 12月起逢周六派「找數紅包」

其餘活動包括，向新用戶開戶、頭三次下單派「紅包」或其他福利，總值300元人民幣；逢星期六中午12時，向頭1000名成功下單的用戶派「找數紅包」，金額與等同下單所付金額，最高300元人民幣。

增加菜鳥自提點及自提櫃 年底會有逾千個

另外，淘寶香港又宣布多項優化用戶體驗措施，包括推出跨境退貨服務，容許用戶在官方菜鳥自提點退貨；新用戶支援Google、Facebook、AlipayHK等登入淘寶；增加官方菜鳥自提點及自提櫃，將由現時800個增至過千個。

陳子堅希望「做大個餅」 加強電商市場在港地位

淘寶香港指，今次活動及措施，總共投入了十億元人民幣。陳子堅表示，與內地相比，電商在香港總體銷售市場所佔份額，仍然較低，但集團對香港市場仍有信心，現時希望在港優化用戶體驗，「做大個餅」，讓電商的滲透做得更好。

陳子堅又強調，今次的活動及措施，最終目標並非追求商品成交金額（GMV）或用戶量上增長，而是改善用戶體驗，期望做到「絲般順滑」。

淘寶天貓海外事業部總經理葉劍秋表示，香港一直是阿里巴巴重要市場，希望活動及措施，可以令阿里巴巴旗下各業務都可以服務港人，令淘寶成為港人可靠的網購平台。

菜鳥集團海淘出口物流部香港站總經理趙怡亮表示，預計活動推出後，將會有更多人使用菜鳥的送貨服務，但表示集團有過去雙11等經驗，有信心可應付需求。他又透露，集團已擴大在港集運倉、分貨中心一倍面積，亦會招聘更多物流員工。

與信和集團合作開傢俬店 主力大件家具

另外，淘寶香港又宣布與信和集團合作，將於年底至明年初在港開設「香港家具線上線下體驗館」，主力大件家具。被問到詳請，陳子堅表示，希望「賣個關子」，但有信心「大家一定會鍾意、感到興奮」。