港婦涉濟州汗蒸幕違拍被捕　入境處跟進　提醒外遊應了解當地風俗

一名60多歲香港婦人今年7月前往韓國濟州島旅行時，因為涉嫌在汗蒸幕女性專區拍照，被當地警方拘捕並扣起護照，至今仍未能返港。入境處表示，接獲當事人求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署、中國駐濟州總領事館了解情況，會繼續積極跟進事件，及按當事人的意願提供可行的協助。



一名60多歲的港婦早前在韓國，涉嫌在汗蒸幕女性專區拍照，被當地警方拘捕。入境處表示，正積極跟進事件，及按當事人的意願提供可行的協助。（資料圖片）

照片拍攝到女性專區3至4名澡堂客人 護照被扣起

據韓國傳媒早前報道，一名60多歲的港婦在7月7日上午在濟州一間大眾澡堂的女性專區，涉嫌用手機拍攝其他客人的裸體。警方到場後發現該女手機中，確有照片把3至4名澡堂客人被拍入鏡，於是以涉嫌違反《性暴力特例法》將她拘捕。其丈夫早前向傳媒表示，她的護照被扣起，至今仍未能返港。

不少港人到韓國的首要任務，是去享受汗蒸幕。（Korea Tourism Organization - VisitKorea Facebook專頁）

中國駐濟州總領事館協調當地華僑向港婦提供可行協助

入境處今日（26日）晚上發新聞稿指，在接獲當事人的求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。領事館在接獲轉介後，已主動派員與當事人會晤，並協調當地華僑向當事人提供適切可行的協助，包括陪同當事人向有關當局了解個案進度，及要求盡快處理個案。

入境處指，會繼續與當事人、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。

韓國濟州島城山日出峰。（visitkorea.or.kr）

入境處：往外地前應了解當地風俗習慣及遵守法律法規

處方又指，市民前往外地時，應先了解當地風俗習慣及遵守當地法律法規。身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至 1868 WhatsApp 求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。