港婦濟州汗蒸幕影相被捕禁出境！韓國4條法例要小心 亂表白可坐監

出外旅遊千萬不要亂打卡！一名港婦7月初與丈夫到韓國濟州島旅遊，因為涉嫌在汗蒸幕女性專區拍照，結果被當地警方拘捕並扣起護照至今，仍未能返港！

其實「各處鄉村各處例」，港人出外旅遊一不小心隨時踩地雷，岀發前留意以下這幾項韓國的奇趣法例，去旅行才不致觸犯法例！



《我的室友是九尾狐》劇照

據韓國傳媒早前報道，60多歲的港婦在7月7日上午在濟州一間大眾澡堂的女性專區，涉嫌用手機拍攝其他客人的裸體。警方到場後發現該女手機中，確有照片把3至4名澡堂客人被拍入鏡，於是以涉嫌違反《性暴力特例法》將她拘捕。

《MIRROR GO》韓國之旅影片截圖

港婦接受調查時表示，她對澡堂內部設施感驚奇才用拍照留念，沒想到會引發風波。不過自被拘捕後，港婦其後被扣留護照，至今未能回港。香港入境處也確認有接獲相關求助，並已透過外交部駐港公署、及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。

facebook@濟州觀光公社

每個國家都有它的法例要遵守，如果想去韓國旅行，甚至長時間留在韓國定居，就要看看有哪些事情不能在韓國做！

1. 青少年線上遊戲時間限制

韓國對青少年的保護都不少，就有一條「關閉法」對青少年玩線上遊戲的時間有所限制。未滿16歲的青少年，在上午12時至6時是禁止進行線上遊戲的。在這段期間，所有主要的在線遊戲服務器都有所限制。由於在韓國是需要使用身分證號碼登錄認證，因此沒有直接的方法可以繞過此條法例。

2. 韓男示愛3次不成功仍追求即屬犯法

韓國為了保障女性的安全，對男生有一條輕犯罪法。假如韓國男生向一位女生表白3次不成功，仍堅持繼續追求，就已經屬於犯法。一但違法，有可能要被罰款或被警方拘留數天。

《白晝的流星》劇照

3. 不允許關閉相機聲音

韓國針對偷拍的罪案，故此規定禁止在拍照時關閉相機聲音，防止在他人不知情的情況下拍攝他人的不當照片、私密照片。即使在人多擠迫的地方拍照，都最好先將入鏡路人的樣貌處理，再發佈社交平台。

4. 入境禁止攜帶動植物製品

在韓國出入境都要小心避免攜帶禁品，瀕臨絕種危機及受保護野生動植物所製成之所有物品，例如象牙、豹皮、鱷魚皮等製成的醫藥品、皮草、皮包、皮夾等都是嚴禁攜帶的。若有攜帶或運載禁品的情況發生，可能會受到相關處罰。不希望去旅行時有甚麼阻撓，就要留意了！