ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮｜林正財︰香港優勢可定位ESG橋樑

由《香港01》主辦的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」今日（27日）舉行，碳中和及可持續發展委員會主席林正財表示，香港應充分善用專業服務範疇，成為ESG橋樑，協助內地企業邁向國際市場。環保促進會行政總幹事何惠萍亦指，有內地廠房希望發展ESG配合外國的進口要求，認為香港能夠幫助企業走出海外。



▼9月27日 《香港01》ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024▼



+ 6

碳中和及可持續發展委員會主席林正財表示，香港應充分善用專業服務範疇，成為ESG橋樑。

「ESG領袖論壇暨頒獎禮2024」首個主題為發展灣區綠色產業鏈，《香港01》邀請碳中和及可持續發展委員會主席林正財、環保促進會行政總幹事何惠萍、華僑銀行香港可持續金融主管陳思寧，擔任嘉賓講者，探討如何助企業創造新價值，提升創收。

碳中和及可持續發展委員會主席林正財。（蘇煒然攝）

林正財︰香港能把握ESG優勢助內地企業面向國際

林正財引述一項調查指，每10元專業管理資產，當中3元屬於ESG的一部份，由此可推斷ESG在整個投資界中，重要性愈來愈高。他認為香港為國際化城市，但同時是行政主導的社會，有別於西方國家，因此應充分善用專業服務範疇，發揮香港的優勢，爭取成為ESG領導者。

林正財又指，內地不少大型公司面向世界，香港作為ESG橋樑，能夠協助內地企業優化表現。他相信香港若能把握優勢及定位，則可幫助內地企業邁向國際市場。

環保促進會行政總幹事何惠萍。（蘇煒然攝）

環保促進會︰有內地廠房希望發展ESG配合外國進口要求

環保促進會行政總幹事何惠萍表示，視乎企業的生意範疇，ESG報告的寫法亦有所不同，但香港作為國際金融中心，能夠幫助內地企業走出海外。例如她最近曾與大灣區的高污染廠房交流，得悉對方欲獨立發展一套ESG，配合外國的進口要求，以取得投資及增加生意。

何惠萍並指，ESG已為全球帶來深遠影響，工廠亦要配合外國企業的要求，認為需要做好準備。「因為嚟緊實在有太多政治嘅嘢入面，喺出入口方面啦，或者大家聽到歐盟將來會有啲碳稅加落去。」

華僑銀行香港可持續金融主管陳思寧。（蘇煒然攝）

華僑銀行主管︰銀行支持商界發展ESG

陳思寧表示，銀行經常與商界接觸，今日不少奪獎的企業亦是他們的客戶，因此感到鼓舞。對於商界日漸關注ESG，她認為銀行亦會表達支持，例如利用可持續資助，支援企業對社會及環境具影響力的項目。