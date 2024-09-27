ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮｜李浩然提醒企業應對歐盟加收碳稅

由《香港01》主辦的「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮」今日（27日）舉行，選委界立法會議員李浩然在交流環節時表示，企業正面臨非常嚴峻的挑戰，由於歐盟已開始碳排放產品觀察期，即出口至歐盟的產品，將會徵收高昂的碳稅，包括螺絲帽、水泥及肥料等產品外，未來名單更會不斷增加。他提醒社會做好準備︰「我哋香港又好，或者內地又好，我哋Ready咪呢？其實我自己睇法基本上未Ready之餘，甚至係仲未有意識。」



▼9月27日 《香港01》ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024▼



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「ESG領袖論壇暨頒獎禮2024」第二個主題為發展灣區綠色產業鏈。（蘇煒然攝）

「ESG領袖論壇暨頒獎禮2024」第二個主題為發展灣區綠色產業鏈，《香港01》邀來立法會議員李浩然、香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪，以及環境、社會及治理公會秘書長鄭蕾，成為嘉賓講者，共同探討把握灣區融合發展的商機，達至互利共贏。

立法會議員李浩然。（蘇煒然攝）

李浩然籲港府主導建立碳排放交易市場

李浩然表示，企業正面臨非常嚴峻的挑戰，由於歐盟在2013年10月起，開始碳排放產品觀察期，未來出口至歐盟的產品，將會徵收高昂的碳稅，甚至高於內地10倍。而觀察名單更不斷增加，除了目前的螺絲帽、水泥及肥料等產品外，未來可能增加玻璃、紙張，或碳纖維合成產品。

李浩然又指，目前歐盟已佔據碳排放市場約八成交易額，建議港府主導建立交易市場，再逐步轉變成商業行為。他認為，全球產業鏈及供應鏈未來會出現翻來覆地的改變，因此有需要提醒社會做好準備。「我哋香港又好，或者內地又好，我哋Ready咪呢？其實我自己睇法基本上未Ready之餘，甚至係仲未有意識。」

環境、社會及治理公會秘書長鄭蕾。（蘇煒然攝）

公會籲大型企業協助中小企發展ESG

鄭蕾表示，本港約有33萬間中小企，佔全港企業逾九成，當中大部份業界都認同ESG為機遇，不過如何能夠幫助中小企取得資源，則成為目前的難題。他期望中小企能夠獲得大型企業的幫助，讓銀行提供支援，得以發展ESG。他更形容「一間公司可以幫到過百間中小企。」

香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪。（蘇煒然攝）

科學園指背靠祖國聯通世界 助企業拓展市場

李俊豪表示，大灣區為世界工廠，自動化水平領導全球，並具備齊全的供應鏈，以及完善的物流網絡，故生產製造能力不可或缺。至於香港法制較全面，重視保護知識產權，加上大學研發人員優秀，因此在背靠祖國聯通世界的背景下，有助企業拓展海外市場。

李俊豪又指，科學園正在推動綠色科技，為企業提供不同支援，包括世界級科研設施等。目前科技園共有160間綠色相關企業，包括新能源、智慧城市、綠色可持續建築、及大數據等。