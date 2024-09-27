道士涉殺智障女　被告指事主與靈界搞關係　曾用寫符假陽具破其處

道士涉嫌非禮及謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助教唆道士非禮案，今（27日）在高院續審。庭上播放男被告張子材被補後的錄影會面，他指女事主的父母均有跟他學醫卜星相，他後來與事主父母分租單位。他指事主有邪靈上身，他曾用多種方式，包括用雨傘、蚊拍襲擊她以驅鬼。他認後來襲擊次數增加，又認為事主與靈界搞男女關係，遂用寫上符的假陽具插事主下體「破處」。他指事主當時飲醉酒，處於半昏迷狀態故沒反應，又指這儀式只做過一次，他事後已把假陽具丟棄。



男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。

女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。

被告張子材。(資料圖片)

女被告吳馬如賡是男被告張子材的徒弟。(朱棨新攝)

行醫時認識女被告一家

控方在庭上播放男被告張子材(下稱：張)與警方所作的錄影會面，張稱他先後在旺角和觀塘開設診所，女被告吳馬如賡2014年來求診，她的丈夫吳棋笙，和女兒吳恩宇(下稱：吳)，之後亦向他求醫，包括針炙和醫感冒等。張後來收了女被告為徒，2019年8月再收其夫吳棋笙為徒。兩人均有向他學醫卜星相、術數和法科，他指醫卜星相，包括八字、紫微斗數、批命、符和道理。

租約期滿後與吳家合租村屋

張指，女被告的長子2016年被追債，張教他們搬屋，以「搬離啲唔好既嘢」。至2017年底，張的租約期滿，便和吳家合租龍尾村全幢村屋，張和其契女兼徒弟張㬢鐥與吳家同住該村屋。

被告張子材因租約期滿，後來與女事主父母合租西頁龍尾村的村屋同住。(資料圖片)

被告張子材因租約期滿，後來與女事主父母合租西頁龍尾村的村屋同住。(資料圖片)

被告張子材因租約期滿，後來與女事主父母合租西頁龍尾村的村屋同住。(資料圖片)

指吳邪靈上身曾用蚊拍等襲擊驅鬼

張指吳於2018年2、3月時自言自語，會看著同一位置，有眼神交流，他認為吳是邪靈上身，遂替吳做法科，包括唸經、寫符和燒衣紙，但該些儀式只做過一、兩次。此外，張被捕時承認曾用蚊拍和拖鞋打吳，他在錄影會面補充，他有用雨傘、傘骨和紙扇襲擊吳。

認吳全身都曾被襲擊

張又指，吳當時邪靈上身不時發作，於2019年3月至9月間，他打吳的次數比較多，未能道出具體次數，或會一天內打吳一、兩次，或會幾天一次，有時會持續10分鐘。吳的手、臉、背和腳都有瘀傷，警員問是否吳全身都有被他襲擊過，張回應：「可以咁講。」

指吳同靈界有男女關係故用假陽具破處

他又補充，除了使用雨傘等外，他亦有用拳頭和手掌，或「推佢向牆」。張說：「我覺得佢畀…同靈界有男女關係搞，買咗假陽具破咗處女膜。」張透露，該驅邪儀式在吳的床上進行，他把寫上符的假陽具「隊入去佢下體」，然後「向前向後」，持續數分鐘。當時吳飲醉酒，處於半昏迷狀態，沒有反應。他指，該儀式只曾進行一次，事後已把假陽具丟棄。

案件編號：HCCC159/2021