港婦濟州澡堂影相被捕　夫冀返港有期：佢願承擔責任　判監就判監

一名67歲香港婦人7月初與朋友到韓國濟州島旅遊期間，因在汗蒸幕的澡堂拍照，被當地刑事機關扣留，至今仍未能回港。事主丈夫劉先生透露，被拍到三位事主曾要求拆算約九萬港元和解金，但其後發現原來支付後不等於結束案件，懷疑自己受騙。



劉先生不滿事件至今近三個月，當地檢控部門仍未落案提告以解決事件。他強調太太願意承受該負的責任，「判佢坐監就坐監、罰錢就罰錢」，但非「乜都冇，等、等、等」，希望當地法院盡快處理。



劉太（右）今年7月初，與朋友前往濟州島旅行，在當地一間汗蒸幕的澡堂打卡而被警方拘捕，禁離境已逾3個月，一直滯留當地。（劉先生提供圖片`）

劉太濟州汗蒸幕澡堂打卡：只拍攝到入鏡韓國女子頭部

劉先生表示，太太於7月7日與朋友一起跟團到韓國濟州旅行，當日晚上到訪汗蒸幕時，太太在澡堂曾經打卡，被人發現後，報警處理。她向劉生表示，當時只是打算與團友拍照，入鏡的韓國女子亦只有頭部在照片之中。

被警方拘留3日後獲釋 取回護照但不准離境

事後，劉太被當地警方拘留三日，至7月10日才獲釋，雖然事後獲發還護照，但不准離境，要待檢察院決定是否起訴，其間由當地旅行社金姓經理負責溝通事宜。

據悉，劉太雖已取回護照，但確實被禁止離境。

入鏡韓女要求9萬港元和解金 後變「協議金」 不保證結束案件

劉先生之後向入境處求助，並在當地領事館轉介下，與當地組織「華人之家」接洽。對方8月中向劉太指，經當地檢察院協調，被拍攝到的三位事主要求和解金合共1,500萬韓圜（約18萬港元），惟劉太表示沒錢，對方則同意減半至約9萬港元。

劉先生表示，自己積蓄不多，期間要向朋友借錢，甚至向財務公司借貸，才湊齊9萬元。但當他匯錢前，太太向她轉述該組織指，和解金實為「協議金」，支付後不等於結束案件，一樣要「等上Court（法庭）」。

對方又向劉太指，若不支付「協議金」，等上庭或要漫長時間，亦可能要面對民事追討。劉先生劉太懷疑自己受騙，遂拒絕支付。駐當地中國總領使館職員得知後，向劉太表示「我了解的案例，有人選擇不和解不交罰款，選擇服刑」。

劉太患有糖尿病 形容妻子等同被軟禁

劉氏夫婦堅持不和解，怎料，一等便是三個月，其間案件進展毫無音訊。劉先生表示，由太太出事至今，一直住酒店等待，已花費五萬多港元，形容妻子等同被軟禁。除此之外，患有糖尿病的劉太更不能回港覆診，夫婦倆身心俱疲。

劉生又表示，事件近日經傳媒報道後，旅行社職員、華人之家、領使館都要求他支付「協議金」。

劉先生：食唔安瞓唔落 劉太嘆「人生好苦」

劉先生又指，自從事件發酵，不少網民批評他「唔做嘢」，他反駁指自己為太太「應援」，「一路有幫佢」，在港亦要處理家務事，每日只睡數小時，「食唔安瞓唔落」，欲哭無淚。

至於劉太，劉先生指他一直「扮堅強」，但其實水土不服，一直十分不開心，更不時在社交平台向朋友訴苦，形容自己「人生好苦」。

強調願承擔責任：判佢坐監就坐監、罰錢就罰錢

面對牢獄之災，劉先生強調，他們願竟承受該負的責任，「判佢坐監就坐監、罰錢就罰錢」、「五年就五年，十年就十年」，但非「乜都冇，等、等、等」，希望當地法院儘快處理。

入境處表示，已按當事人的意願提供適切協助。（資料圖片）

入境處：已按當事人的意願提供適切協助

入境處昨晚表示，在接獲當事人的求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐濟州總領事館了解情況，並按當事人意願提供適切意見及可行的協助。

總領事館在接獲轉介後已主動派員與當事人會晤，並協調當地華僑向當事人提供適切可行的協助，包括陪同當事人向有關當局了解個案進度，及要求盡快處理個案。

入境處會繼續與當事人、公署和總領事館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行的協助。