國慶75周年｜李家超：鄉議局一向愛國　提三點寄望包括支持北都

行政長官李家超今日（27日）在出席鄉議局國慶酒會時，再提及上星期在北京，向中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍作匯報，指夏肯定特區政府的工作和改革舉措的同時，亦期望香港社會各界，把愛國愛港熱情轉化為一項一項具體的實際行動，齊心協力推動香港實現由治及興。鄉議局一向愛國愛港，定必領會夏的期望，為香港作出貢獻。



李家超指，鄉議局一直是團結鄉效社群，是政府與鄉民溝通的橋樑，並支持政府依法施政，是建設香港愛國力量。他又向鄉議局提出三點寄望，當中包括支持北部都會區發展



行政長官李家超今日（九月二十七日）在新界鄉議局慶祝中華人民共和國成立75周年暨香港回歸祖國27周年酒會致辭（政府新聞處）

李家超表示，香港正處於經濟轉型期，特區政府會堅持守正創新，勇於改革，帶領香港把握機遇，發揮優勢，更好實現自身發展。除了政府努力之外，香港社會各界的力量同樣重要，大家要識變、應變、求變，不斷激發創新創造力，積極開拓新的發展領域。

行政長官李家超（第一排左十）、中聯辦公室副主任何靖（第一排右十）、外交部駐香港特區特派員公署副特派員李永勝（第一排左九）、鄉議局主席劉業強（第一排中）、立法會主席梁君彥（第一排左八）、民政及青年事務局局長麥美娟（第一排右七）和行政長官辦公室主任葉文娟（第一排右五）等出席鄉議局國慶酒會（政府新聞處）

他又對鄉議局提出三點寄望，希望鄉議局繼續善用鄉親網絡，共建香港，弘揚以愛國愛港為核心，與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，宣傳「一國兩制」優勢，以及國家對香港的關愛和支持，同時繼續發揮守望相助正能量，建設關愛共融社會，並支持發展北部都會區規劃，發揮地區特色，增強香港發展動能。

陸瀚民偕妻子洪綺敏出席鄉議局國慶酒會

經民聯立法會議員陸瀚民也偕妻子洪綺敏出席鄉議局國慶酒會。他們表示，從未見過大熊貓，今次中央再送贈大熊貓，會找機會去看望這對國寶。