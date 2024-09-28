仁濟醫院女童縫針案｜警方以虐兒罪拘醫院兩女員工　案件周一提堂

5歲女童心悅今年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，至今在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，情況仍然危殆。警方今日以虐兒罪拘捕仁濟醫院兩名員工，據了解為該院護士及病人服務助理。兩人已被落案起訴，案件於周一在沙田裁判法院提堂。醫務衞生局發新聞稿表示，由於案件已進入司法程序，不便評論，稱醫管局臨床團隊會繼續為女童提供適切治療，並會全力配合警方的調查。



仁濟醫院醫療事故女童父親，5月30日傍晚已到荃灣警署報案，希望特首李家超跟進事件，更要仁濟醫院及醫管局還女兒公道。（何瑞芬攝）

警方表示，案件由新界南總區重案組跟進，經調查及向律政司徵詢法律意見後，今日於葵青區拘捕兩名分別26歲及62歲本地女子，涉罪名「對所看管的兒童或少年人虐待或忽略」。警方指，已落案起訴涉事兩人，將於9月30日上午於沙田裁判法院提堂。

醫衞局：醫管局會全力配合警方調查

醫務衞生局發新聞稿表示，由於案件已進入司法程序，不便評論。局方指，對於今次不幸事件中女童的情況，感到極度難過。醫管局臨床團隊會繼續為女童提供適切治療，並持續與家屬保持密切聯絡，以提供及時支援。醫衞局指，一直高度關注事件，醫管局會全力配合警方的調查。

女童心悅5月25日在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，但完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，陷入昏迷，至今仍在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，情況危殆。

仁濟醫院於事件三日後召開記者會，稱醫護有跟足程序，並循罕見隱疾等方向調查。女童父親其後報警，並批評院方解釋失實，反駁親眼見醫護將女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息。醫管局事隔個半月後再交代，稱經基因檢查後，排除隱疾因素引起事件。