仁濟女童縫針事故｜揭與隱疾無關　陳穎欣批醫管局沒交代改善措施

5歲女童心悅今年5月在仁濟醫院縫合傷口期間心臟驟停，目前仍然危殆。院方事發後稱或可能與她患有隱疾有關，醫管局今天（15日）公布基因檢測結果，揭示事件與隱疾無關，再向家屬道歉。



一直跟進事件的工聯會立法會議員陳穎欣引述心悅父親表示，再多的道歉也於事無補，希望醫管局行政總裁高拔陞親自督導嚴查事件，正面交代是否有人涉及醫療失誤，家屬會全力配合警方調查，盡快還心悅公道。



仁濟女童縫針事故，心悅仍在兒科深切治療部留醫。（陳穎欣提供相片）

仁濟女童縫針事故 揭與隱疾無關

心悅仍在兒科深切治療部留醫，早前一度出現嚴重水腫、肺炎情況，至近日水腫問題稍有改善，正接受不同藥物治療，上周六（13日）在醫院度過5歲生日。

陳穎欣與心悅家屬今日早上（15日）與醫管局短暫會面，行政總裁高拔陞及仁濟醫院高層在會上向家屬致歉，瑪嘉烈醫院則交代為心悅及家長抽血檢驗隱疾的結果，證實所有基因檢測呈陰性，換言之推翻院方早前指事件可能與心悅患有隱疾有關的說法。

心悅父親黎先生（右）聯同立法會議員陳穎欣（左）早前會見傳媒。（資料圖片/何倩瑜攝）

心悅父親：道歉無補於事 促高拔陞嚴查醫療失誤

陳穎欣批評，醫管局早前的隱疾說法對家屬造成「二次傷害」，基因檢測結果是有力證明，排除心悅的縫針致窒息事故與隱疾有關。陳穎欣引述心悅父親黎先生表示，家屬認為事已至此再多的道歉也於事無補，但總好過不道歉和否認，希望醫管局行政總裁高拔陞必須親自督導嚴查事件，正面交代是否有人涉及醫療失誤，家屬會全力配合警方調查，希望盡快還心悅一個公道。

醫管局再就仁濟醫院縫針事件會見傳媒，並多次向病人及家屬道歉。（盧翊銘攝）

醫管局再就仁濟醫院縫針事件會見傳媒，並多次向病人及家屬道歉。（盧翊銘攝）

醫管局再就仁濟醫院縫針事件會見傳媒，並多次向病人及家屬道歉。（盧翊銘攝）

事故至今已近兩個月，醫管局仍未就事故交代內部調查結果，以及縫針改善指引的具體報告結果，陳穎欣感到失望：「每日都有小朋友、病人仍然繼續在急症室縫針，既然出了事故，醫管局認同要做改善及優化相關指引報告，在再度召開記者會時，點解仲未交代到具體改善措施呢？事故一宗都嫌多，家屬不想再有小朋友遇到同類型的事故，應該爭取早一日改善就早一日，堵塞不足。」

陳穎欣（左）預告周三（17日）將在立法會大會向醫務衞生局提出質詢，關注仁濟女童縫針事故。（陳穎欣提供相片）

陳穎欣預告周三（17日）將在立法會大會向醫務衞生局提出質詢，關注今次事件及其他公立醫院醫療事故的處理機制，以及改善措施、檢討方案。