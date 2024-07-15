仁濟女童縫針事故︱瑪嘉烈證病人一家沒基因問題　家屬促嚴查失誤

醫管局行政總裁高拔陞今日（15日）上午率仁濟醫院高層，探望在5月送院縫針時心臟驟停的女童心悅，並就事件鄭重道歉。一直跟進事件的立法會議員陳穎欣表示，瑪嘉烈醫院當時交家屬交代了，經替心悅及其家長抽血檢測後，證實所有基因檢測結果呈陰性。



陳穎欣認為，最新有關基因檢測結果就是有力的證明，醫管局今日下午的記者會上亦公布了此事，「排除了心悅的縫針致窒息事故與基因病情有關」。



心悅父親促請高拔陞必須親自督導嚴查事件，就是否有人涉及醫療失誤作出正面交代，家屬會全力配合警方調查，希望盡快還心悅一個公道。至於醫管局再次道歉，他表示：「再多的道歉也於事無補，但總好過不道歉和否認」。



一直跟進心悅事件的立法會議員陳穎欣在同日回應指，對仁濟至今未交代內部調查及提出具體改善縫針指引感到失望。（工聯會陳穎欣議員辦事處提供）

留院期間剛滿5歲的女童心悅，5月25日在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，至今仍在瑪嘉烈醫院兒科深切治療部留醫，現時已失去自主呼吸、大腦受損，主要靠醫療儀器維持，情況危殆。

立法會議員陳穎欣指出，心悅的病情目前仍處於危殆，曾一度出現嚴重水腫、肺炎情況，但近日水腫問題稍有改善，正接受不同藥物治療，家屬已向醫管局提出希要求，盼院方尋求更多相關範疇的專家醫生加入治療團隊，就心悅的治療提供支援。

基因檢測結果 排除縫針致窒息事故與此有關

陳穎欣指出，今早醫管局安排與家屬短暫會面，主要表達醫管局會召開記者會交代心悅個案的進展，醫管局行政總裁高拔陞及仁濟醫院高層即場向家屬致歉，而瑪嘉烈醫院則交代了經替心悅及其家長抽血檢測後，證實所有基因檢測結果呈陰性。

她認為，仁濟醫院在首次記者會上便單方面發布指事件或可能與女童患有隱疾、基因疾病有關，此舉對家屬造成「二次傷害」，當時對仁濟的說法感到難受，而最新有關基因檢測結果就是有力的證明，而醫管局在記者會上亦公布了此事，排除了心悅的縫針致窒息事故與基因病情有關。

女童心悅目前仍在ICU病房，情況危殆。（工聯會陳穎欣議員辦事處提供）

女童父親：總好過不道歉和否認

心悅父親黎先生表示：「事已至此再多的道歉也於事無補，但總好過不道歉和否認」，反而家屬希望醫管局行政總裁高拔陞醫生必須親自督導嚴查事件，就是否有人涉及醫療失誤作出正面交代，家屬會全力配合警方調查，希望盡快還心悅一個公道。

黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

陳穎欣表示，仁濟醫院在事發後近兩個月再度召開記者會，在召開記者會前終於有跟家屬作事前溝通，在與病人家屬溝通上的工作有所改善。

議員不滿未有鏠針改善指引

不過，她對醫管局至今仍未就事故交代內部調查結果，以及縫針改善指引的具體報告結果，感到失望，她說：「每日都有小朋友、病人仍然繼續在急症室縫針，既然出了事故，醫管局認同要做改善及優化相關指引報告，在再度召開記者會時，點解仲未交代到具體改善措施呢？事故一宗都嫌多，家屬不想再有小朋友遇到同類型的事故，應該爭取早一日改善就早一日，堵塞不足。」

此外，陳指出，於本周三（17日）將就仁濟醫院心悅疑因縫針致窒息出事個案，以及其他公立醫院醫療事故等處理機制之改善措施、檢討，在立法會大會向醫務衞生局提出質詢。