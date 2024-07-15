仁濟女童縫針事故｜基因檢查排除隱疾　醫局CEO：醫院一定有責任

4歲女童心悅跌倒仁濟醫院急症室縫針突然心臟停頓，目前在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部病房留醫，情況危殆。醫管局事發後開記者會強調醫護有跟足指引，不排除病人有罕見病引起，但家屬質疑醫護將心悅頭部向下導致其窒息。



醫管局今日（15日）再會見傳媒，行政總裁高拔陞多次就事件致歉，稱基因檢查陰性、暫未發現心悅有任何疾病引起今次事件，今早也與家屬會面。他指邀請了急症及兒科專家檢視不同照顧兒童指引，初步提三大建議，包括加強兒童病人及家屬溝通、加強監察病人臨床指標及適當臨床個案會考慮麻醉及鎮靜治療等。



對於是否因人為疏忽引起，高稱警方已介入調查不便評論，但重申小朋友在醫院接受治療後發生不幸事件，「醫院一定有責任，發生不幸事件我哋應該向家屬致歉，呢個好重要。」



黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

醫管局行政總裁高拔陞聯同仁濟醫院行政總監張子峯等，今日就仁濟醫院心悅事件再會見傳媒，指今早到瑪嘉烈醫院探望心悅及會見家屬，已向家屬保證醫院會盡最大努力照顧心悅，期間多度就事件，向心悅及其家屬致歉，重申醫護人員會盡力醫治，並為家屬提供協助。

醫管局再就仁濟醫院縫針事件見傳媒，並多次向病人及家屬致歉。（盧翊銘攝）

醫管局：心悅基因檢查結果陰性 暫無發現有任何隱疾導致事故

仁濟醫院初次就事件會見傳媒時，稱不排除是罕見病引起。高拔陞今表示，心悅的基因檢查結果陰性，即暫時無發現她有任何病，導致事件發生。他又說，已即時提醒同事留意小朋友接受治療安全性，包括加強對病人監察、溝通等，並邀請了急症及兒科專家檢視不同照顧小朋友指引，進一步提升安全性。

高拔陞指出，就治療及照顧小童病人方面，專家初步提出三項建議：第一，須特別注意要與小朋友及家屬溝通，如何互相配合；第二是加強對病人監察臨床指標，以防有意外；第三是就適合臨床個案，會考慮適當麻醉及鎮靜治療等。當專家完成檢討後，他指會透過不同平台向醫護發布。

多次道歉是否代表涉人為疏忽? 高拔陞：警方正調查事故不便評論

問及多次道歉、是否代表承認責任及有人為疏忽，高拔陞指不排除任何可能，警方已介入調查故不便評論，包括同事時如何按住心悅頭部，但指小朋友在醫院接受治療後發生不幸事件，「醫院一定有責任，發生不幸事件我哋應該、向家屬致歉，呢個好重要。」

醫管局行政總裁高拔陞指，已邀請了急症及兒科專家檢視不同照顧小朋友指引，進一步提升安全性。

涉事兩名醫護人員已調離臨床工作 現未有休假

至於為何不設根源調查委員會，他強調專家委員會非調查今次事件，是檢視及提醒同事將安全指數再提高，並加強培訓。至於日後何時才會為病人打麻醉針或鎮靜治療等，他指不會用一個指引一概而論，不同個案考慮不同情況。

仁濟醫院行政總監張子峯表示，就今次不幸事件，醫院上下感難過，代表醫院向心悅及其家人造成困擾、困難表示歉意。他稱涉事兩名醫護人員已調離臨床工作，做非臨床工作，現未有休假。

瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生方乃聰則稱，心悅臨床診斷是缺血性腦病變，仍在兒童深切治療部留醫，過去7星期積極提供所有協助治療，也關顧了家長需要，希望其心理得到紓緩。

4歲女童心悅於今年5月25日在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，惟完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，並陷入昏迷，轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫。至今仍在ICU 留醫。情況危殆。

瑪嘉烈醫院特別安排時段讓心悅的家人及親友分批入病房探望心悅。（陳穎欣facebook）

立法會議員陳穎欣前日（13日）在Facebook指，心悅當天在醫院度過生日，目前仍在ICU 病房，情況危殆，水腫情況已稍有改善，正接受藥物治療。