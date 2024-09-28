十一國慶｜旅遊業指黃金周生意欠佳　旅行團少　有酒店房價減一成

十一國慶黃金周將至，政府推出多項慶祝活動，惟旅遊業界指旅行團及酒店預訂均較預期差。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱業界反映今個黃金周生意不理想，已落實旅行團數量不多，認為與局方較遲公布活動有關。



至於「尖沙咀中部策略發展協會」發起人陳宗彝則稱，旗下集團黃金周尖沙咀酒店訂房入住率只微升1%至近94%，但房價須下調約10%，另一間銅鑼灣酒店入住率更較去年低2%至3%，認為與內地客留港時間越來越短有關。



十一國慶黃金周將至，政府推多項慶祝活動，惟旅遊業界指旅行團及酒店預訂均較預期差。（資料圖片）

旅遊業：政府較遲宣傳國慶活動 不利吸客

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠今早（28日）在電台節目表示，業界反映今個黃金周生意不理想，並非期望的翻倍，形容收客進度慢，已落實的旅行團數量不算多。

她表示，政府往往較遲才公布將會推出的活動，不利業界吸客，業界曾多次表達意見，當局則解釋需商業神秘感，但由於經營旅行團需要預先規劃，故希望能與當局協調得更好。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠。（資料圖片/黎婉婷攝）

有尖沙咀酒店房價下調一成 以維持近九成半入住率

至於酒店方面，「尖沙咀中部策略發展協會」發起人陳宗彝稱，以旗下集團為例，尖沙咀的酒店在今個黃金周訂房入住率，較去年同期只微升1個百分點至到近94%，但房價需下調約一成 ，相當於200元。

他稱另一間位於銅鑼灣的酒店，入住率更比去年低2%至3%，認為現時內地旅客來港逗留時間越來越短，國慶期間大約是一至兩天左右。

業界建議尖沙咀栢麗大道仿傚法國香榭麗舍大道夜景燈飾。（資料圖片）

議員倡打造「微景點」供旅客打卡

陳續稱，香港對旅客的吸引力已降低，故要吸引旅客再到訪，需提供新感受，又以法國的香榭麗舍大道為例，整條路都有夜景燈飾，營造浪漫氣氛，認為尖沙咀栢麗大道可以仿傚。

立法會議員陸瀚民則稱，現時旅客追求的是體驗式及沉浸式的感受，建議當局可與業界合作，投放資源製造街頭美景，例如參考新加坡的綠化公路做法，同時可考慮提供「微景點」予旅客打卡，例如渠務處的特色渠蓋。