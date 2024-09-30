理大生為清潔工手推車加剎車、延伸手柄等　工友試用後感合用

早前有團體關注清潔工暑熱下工作，但除了夏天，清潔工每日還要面對使用手推車所帶來的勞損。近日理大賽馬會社會創新設計院推行「共創清潔工友手推車」，學生落區觀察，了解清潔工使用手推車的習慣，然後改良設計，包括增加剎車系統、防止物品掉落的背網及延伸手柄。



社區設計師陳嘉興稱，留意到不少工友都有自行用不同物料「改良」手推車，方便使用，因此設計出「車仔麵式」手推車，讓工友自選適用配件，希望將來有更多貼合不同需要的車種。



幾名工友試用後都覺得合用。清潔工人職工會組織幹事胡美蓮表示，現時工友的手推車缺乏專用設計及裝備，期望食環署等相關部門在手推車加入新裝備，以減少勞損，符合職安健標準。



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理大賽馬會社會創新設計院改良的清潔工手推車，有剎車系統、尼龍背網及延伸手柄。（黃寶瑩攝）

設計及社工透過觀察、與清潔工人交流製作四款改良原型

項目於今年2月由理大賽馬會社會創新設計院推行，幾十名設計、社工等學系的學生參加一共三天的工作坊。

在明愛牛頭角社區中心及食環署職工權益工會的協作下，他們到觀塘區觀察、與街道清潔工交流，並親身試用工友的手推車，製作了四款改良原型。其後社區設計師陳嘉興再修訂設計，最終製作出「標準車」及「長車」兩個款式。

清潔工不時要上落斜路，或固定手推車，因此增加了剎車系統。（黃寶瑩攝）

行行人路時有暗斜 加剎掣防手推車滑走

改良手推車加設了兩個剎車手掣，陳嘉興分享說，觀察了—部分工友要上落行人天橋，下坡時要用力拉住，以免車向下衝。就算是一般行人路，都有不少斜路及高低不平，他曾見工友因此在道路橫放手推車，或用燈柱頂着。他指剎車系統除了能拖慢車速，更有鎖定功能，令工友放心走動去別處工作。

背網設計兩功用 延伸手柄減彎腰勞損

陳嘉興又觀察到不少工友用尼龍繩、鐵絲等各種物料，在把手空隙自製「背網」，除了防止垃圾掉落，亦掛起個人用品，但物料容易磨損。因此他沿用清潔工的智慧，使用更耐用和闊的尼龍帶，製作格網。

另外，現時一般清潔工都需要在車插上紅旗，作安全標示，陳嘉興留意到有工友把旗杆當作手柄，不用下下彎低腰。由此他設計了可伸縮的延伸手柄，工友需要時就能挺直腰推車。手推車的角位亦加裝了防撞物料，以及加闊了反光斜紋，提高安全性。

設計師陳嘉興試用手推車。（黃寶瑩攝）

車仔麵式設計貼合用家需要：最地道、用得最多

陳嘉興補充，選擇改良「港式角鐵手推車」，而非設計高科技新工具，因為它是香港獨有，「最地道、用得最多」，貼合工友使用習慣。他又形容設計是「車仔麵式」，有不同配件可自由組裝或拆除，例如車側擋板防垃圾掉落，而如果想加闊車身，亦可使用伸縮式伸延支架。

最後成品由四名港九新界的清潔工在街頭試用，他們都一致認為剎車系統、尼龍背網及延伸手柄十分實用。部分工友認為車身較重，上斜較辛苦，但一般情況可以接受。

手推車成本約$1200 料大量生產可壓低價錢

陳嘉興表示，手推車原型的成本約1,200元，因為是個別製作、成本較高，相信如大量生產，成本會大大降低。項目經理鄭依依表示，日後會向食環署、清潔外判商及職安局推廣較受工友歡迎的配件，希望相關部門在合約中訂明要加入這些配置。她又說，將物色更多不同類型的工友作街頭測試，包括個體戶、「三無大廈」倒樓清潔工等。

工會倡食環署合約訂明手推車標準 締造勞動友善環境

清潔工人職工會組織幹事胡美蓮認為，現時清潔工的手推車缺乏專用設計及裝備，未必符合職安健標準。她舉例，手推車沒有位置安放掃把，不少工友每次都要抬高掃把、置於收集回來的一袋袋垃圾上，很大勞損。她促請食環署帶頭加入新裝備，並期望其他部門跟隨。

食環署職工權益工會副主席李美笑亦指出，食環署清潔外判商合約中，沒有清晰訂明手推車的標準。她希望當局與時並進，讓不同類型的清潔工有其專用手推車，例如收集鄉村垃圾的工友需要用到240升的大型垃圾桶，一般手推車難以安放，「垃圾車應有兩三架，切合不同環境和工作。」

明愛牛頭角社區中心社會工作督導主任秦詩韻則表示，現時是工友遷就手推車，要用自己方法和智慧解決疑難，例如使用磚頭或紙皮來固定車。她說，「好比專業司機有倒後鏡、響咹，清潔工都一樣」，透過改良手推車，清潔工的工作更順暢的同時，亦希望提升其專業性和形象。