仁濟醫院女童縫針案拘兩員工　心悅父盼盡快水落石出：每日在苦等

女童心悅今年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，女童父親同月在荃灣警署報案。警方今晨（28日）以虐兒罪拘捕兩名涉案護士及病人服務助理，立法會議員陳穎欣引述心悅父親稱家屬對於終有涉案人士被落案起訴感非常感觸，希望盡快水落石出，做錯事的人要承擔，「每日都在苦等，我女兒心悅好慘，得幾歲就被人搞成咁，昏迷在病床。」



黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

陳穎欣引述心悅父親黎先生指，家屬對於終有涉案人士被控非常感觸，好希望可還女兒公道：「每日都在苦等，我女兒心悅好慘，得幾歲就被人搞成咁，昏迷在病床，只希望盡快水落石出，應該為事件承擔責任的人，必須要為自己做錯的行為負責！」

她又引述家屬指，醫管局及仁濟醫院至今未承認過事件是否涉及人為失誤，家屬感到非常失望及不滿，故感謝警方的調查工作及迅速的拘捕行動，令事件有突破性進展 。

仁濟醫院醫療事故女童父親，5月30日傍晚已到荃灣警署報案，希望特首李家超跟進事件，更要仁濟醫院及醫管局還女兒公道。（何瑞芬攝）

陳穎欣續稱，歡迎檢控進度有新進展，冀有關刑事檢控工作能盡快完成，透過審訊可還心悅一個公道，彰顯公義。陳穎欣認為有關檢控工作能起阻嚇作用，亦證明事件的嚴重性，必須查明真相。

她又說，下周一（30日）上午會陪同心悅父親黎先生召開記者會進一步回應對事件的感受，並稱心悅父母由事發至今一直承受着愛女昏迷危殆帶來的心痛和精神折磨。

女童心悅5月25日在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，但完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，女童出現腦水腫，陷入昏迷，並轉送至瑪嘉烈醫院兒童加護病房留醫，情況危殆。

仁濟醫院事後一度召開記者會，稱醫護有跟足程序，並循罕見隱疾等方向調查。女童父親其後批評院方解釋失實，反駁親眼見醫護將女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息。醫管局事隔個半月後再交代，稱經基因檢查後，排除隱疾因素引起事件。