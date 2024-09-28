水龍捲｜林超英分析大環山泳池外登陸　幸泳客在陸　否則不堪設想

今日（28日）中午12時半左右，維港出現天文台1959年開始接獲報告以來首次維港內的水龍捲報告。天文台前台長林超英晚上在Facebook稱，從香港風景攝影會的錄像畫面及其他錄像，以及現場問了途人和釣魚朋友，相信今次水龍捲登陸地點在大環山游泳池外海邊的梯台。林超英相信，那裏當時風勢猛烈，他指幸好平時在梯台下海的泳客全在陸上，否則不堪設想。



天文台前台長林超英9月28日晚上在Facebook稱，從香港風景攝影會的錄像畫面及其他錄像，以及現場問了途人和釣魚朋友，相信今次水龍捲登陸地點在大環山游泳池外海邊的梯台。（林超英Facebook）

天文台前台長林超英9月28日晚上在Facebook稱，從香港風景攝影會的錄像畫面及其他錄像，以及現場問了途人和釣魚朋友，相信今次水龍捲登陸地點在大環山游泳池外海邊的梯台。（林超英Facebook）

料當時風勢猛烈 林超英：幸好平時在梯台下海泳客全在陸上

林超英晚上在Facebook貼文稱，從香港風景攝影會的錄像選了數個畫面，目測估計水龍捲在海面的大概位置，擬了它登陸前的軌跡，又參考了其他錄像和相片，加上在現場問了一些途人和釣魚朋友，他相信登陸地點在大環山游泳池外海邊的梯台，那裏當時風勢猛烈，幸好平時在梯台下海的泳客全在陸上，否則不堪設想。他表示，在數十米外酒店海旁釣魚的朋友說完全沒有大風的印象，顯然水龍捲的範圍很細小。

天文台前台長林超英。（資料圖片）

政府飛行服務隊執勤途經維港，從高空拍下水龍捲。（政府飛行服務隊 Instagram）

綜合網上影片及讀者提供的片段，可見水龍捲疑在紅磡海名軒對開海面逐漸形成，最初海水不斷打圈，越轉越快，並向上提升。水龍捲如輕煙一樣由海面席捲半空，蔚為奇觀，然後逐漸減短，至最終消散，維時約一至兩分鐘。

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天文台高級科學主任韓啟光今日較早前回覆《香港01》指，受高空擾動的影響，本港今日天氣不穩定，有一些較顯著的驟雨及雷暴，中午後開始影響本港。天文台於上午11時05分發出雷暴警告，正午前後雨勢集中在港島東同九龍東，部份地區錄得超過30毫米雨量紀錄。隨著發展，天文台於12時30分左右接到市民報告指維港水龍捲出現。天文台亦拍攝到水龍捲，經核實後發出特別天氣提示。這是天文台自1959年以來，首次接獲在維港內有水龍捲報告。

韓啟光續指，一般而言水龍捲或龍捲風有時伴隨住有組織的雷雨雲出現。當天氣不穩定，有其他有利條件配合，雷雨雲內的旋轉氣流有機會向下伸展。如接觸不到地面是為漏斗雲；接觸到陸地則叫龍捲風，而接觸到水面就叫水龍捲。

維港驚現水龍捲，維持約兩分鐘。（讀者提供）

維港驚現水龍捲，維持約兩分鐘，然後逐漸消散。（讀者提供）