MIRROR演唱會｜阿Mo操練後肌肉短暫緊繃　父︰每次看見心有點點酸

MIRROR演唱會意外意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（28日）轉發第114周代禱信。Mo父李盛林透露，阿Mo的手指和腳部肌肉在操練後出現短暫緊繃感覺，需要按擦紓緩藥物，避免持續不適。Mo父李又指，直至今天每次看到阿Mo的情況，「心裡有一點點酸酸的感覺」，期盼他有一天能站起來，舞出第一步。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo手指腳部肌肉操練後短暫緊繃 須按擦紓緩藥物

阿Mo近兩個月開始增加自主參與治療，Mo父李盛林在信中表示，阿Mo的手指和腳部肌肉，在操練後會出現短暫緊繃感覺，屬於運動後累積所引發的現象。因此照顧者需要按擦紓緩藥物，避免他持續感到不適。

Mo父李盛林期望阿Mo有一天能夠站起來，舞出第一步。（羅乃萱FB圖片）

阿Mo即將開展新階段的復康跟進治療

Mo父又指，距離上次手術已有半年，阿Mo便要開始準備新階段的復康跟進治療，現正積極安排籌備各方面的配合。他期望阿Mo的感覺或活動神經，能取得更顯著進步。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



李盛林盼阿Mo站起來舞出第一步

Mo父並指，演唱會事故已發生約26個月，但作為父母每次看到阿Mo的情況，「心裡有一點點酸酸的感覺」，同時夾雜著一點安慰和盼望。他期盼阿Mo有一天能夠站起來，舞出第一步。

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 114 (20240929 ) - 「不簡單更不容易的堅忍」*

「耶和華是我的牧者，我必不至缺乏。」(詩篇23:1)

*1) 【經文解說 (下)】*

在山區多變的環境，羊群在生存上的需要與大草原的大不相同，牧羊人一定需要更加謹憤地保護及滿足牠們的需要：

a) *羊是「近視」的動物，不能看清楚前景*，需要牧羊人的帶領，也需要「領頭羊」的參與來幫助牠們前進。

b) 當地 *早晚溫差很大，特別在中午猛烈陽光的暴曬下*，牧羊人需要預先尋找清新的草地和溪水，帶羊群到青草地溪水旁安歇下來。

c)*當遇上猛獸和昆蟲的侵害*，牧羊人會挺身而出，保護和悉心照料羊群。

*2) 【我們過去的經歷】*

a) 兩年多了，*在阿Mo遇事的時候，Mo爸媽真的是感到徬徨失措，不知道他能否在創傷中復原過來。在治療的期間，遇到了許多無私付出的醫護和專家，他們不計回報地支持，讓阿Mo在這無法自主的過程中能夠安心治療，專注康復*。在過程之中，的確體會到作為我們牧者的神，祂是怎樣滿有恩典的帶著我們渡過險境，確立了治療的方向和盼望。

b) 隨著脊椎創傷療療技術的進步，對所有傷患者帶來盼望。*阿Mo也因而可以有機會嘗試這些創新治療*。正如我常常說：醫療設備和科技可以帶來盼望，但最重要的還是患者對治療的反應。很多時候，人無法自主作出反應，唯透過創造主的能力，才能帶來真正的改變。

*(一) 啟言 (Mo)*

*1) 【肌肉緊繃的感覺】*

在操練之後，阿Mo的手指和腳部的肌肉會出現短暫緊繃感覺，這是因為運動後累積所引發的現象。這時需要照顧者為他按擦一些紓緩的藥物，以致不會受持續不適的影響。

*2) 【預備另一階段的療程】*

距離上一次手術過半年後，便要開始準備另一階段的復康跟進治療，現正積極安排籌備各方的配合，希望這一階段能順利進行。並期盼阿Mo在感覺神經或是活動神經上能取得更顯著的進步。

*3) 【禱告】：*

a) 請為阿Mo每次治療後身體反應禱告，願他的各部位能夠續有良好且穩定的反應，也為他在操練後的個人衛生處理禱告。

b) 請為籌備另一階段的跟進治療禱告，盼望在各方人事和物資的安排和聯絡上都能順利。

*(二) Mo爸媽*

*1) 【雖有忐忑，仍期盼兒子能舞出第一步】*

事件發生雖過了26個月，但每次看到阿Mo 的情況，作為父母的都感到心裡有一點點酸酸的感覺，但也夾雜著一點點安慰和盼望。因為看到神在他身上有說不盡的恩典。心中期盼有一天阿Mo能在神的恩惠下站起來，舞出第一步。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「114 不簡單更不容易的堅忍」* 。