MIRROR｜阿Mo局部身體恢復感覺但非四肢可活動　未來數月是關鍵

在MIRROR紅館演唱會意外中重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），其父親李盛林昨日 (17日)發表第110封代禱信，指早提到阿Mo左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80%至100%，手指方面也開始有麻痺的感覺，但不少人以為他全身四肢已經可以活動起來，其實不然，因感覺神經與活動神經屬兩組不同神經系統。



李盛林稱未來6至7個月的關鍵時間，需加強各組肌肉的訓練，盼望腦神經也能重新學習怎樣控制各組肌肉的活動，這過程就如嬰孩般一步步成長。



阿Mo左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80%至100%，手指方面也開始有麻痺的感覺。（資料圖片)

代禱信指出，之前提到阿Mo左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80%至100%，手指方面也開始有麻痺的感覺，但有些人以為他是全身四肢已經可以活動起來，其實不然。

李盛林解釋，感覺神經與「活動神經」是兩組不同的神經系統，雖然身體局部的感覺神經恢復至80至100%，卻不代表運動神經也恢復了同樣的程度，而活動神經通常都是會比較感覺神經恢復得慢些。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李盛林說，阿Mo各組肌肉的活動能力藉著手術後的「脊髓剌激器」，將他的腦電波傳達至各組肌肉，使他們漸漸有反應，所以在這大概6至7個月的關鍵時間，需要加強各組肌肉的訓練，同時盼望腦神經也能重新學習怎樣控制各組肌肉的活動，形容「這過程就如嬰孩的成長般，要慢慢的，一小步一小步的訓練」。

他提到阿Mo手術後，第一次看到他手腳能有了輕微活動，「這件不可能的事情終於在我們眼前出現了，我們都激動地湧出了淚水」;又稱當阿Mo身體稍稍被吊起，減輕身體著地的重量時，「看到他自主地踢出第一步，雖然是非常微弱的動作，但已觸動了父母和家人的心弦。」

阿Mo父親李盛林牧師（左）早前接受電台主持車淑梅訪問。（港台圖片）

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 110 (20240901) - 「持久等待、起死回生」*

「…不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」(馬太福音 6:34)

*1) 【經文解說 (下)】*

a) 這世界是一個【天、地、人】互動的世界，不只是平面地上的空間。在世間生活的我們，每天都要面對衣、食、住、行的需要。無論是順是逆都要勇敢的活在當下，但這份勇敢並非一時的匹夫之勇，而是要有 *「活在當下」及面對未來盼望的能耐，才能有力堅持的走下去*。

b) 物質在現實生活中固然重要，但這段經文是著名的「登山寶訓」，揭示了基督信仰的核心價值。*就是人的生命價值比物質生活更為重要*。我們可以體會到：錢不能買甜美的睡眠、換來胃口、帶來長壽與健康，生命不會因為錢而永恆，錢也不能獲真正純真的友誼。所以聖經說：「你們要先求神的國和神的義，這些東西都要加給你們了。」

2) *【我們過去的經歷】*

a) 當我們面對現實的種種考驗時，難免會感到憂慮。尤其是在事件剛發生時，醫生曾表示，神經組織的康復至少需要以年計算。當時，我們的確感覺「前路茫茫」，不知終點何在。以年的計算實在讓人不知如何應對和從何算起。就像詩歌《我不知明天的道路》中所唱的，更何況是面對下一年呢！

b) 不要為明天憂慮，真的靠著上主和聖經的說話一步一步走到今天。沿路雖艱辛重重，但的確是滿有神的恩典。憂慮只是拖著人的後腿，使我們不敢踏步前行！

*(一) 啟言 (Mo)*

1) *【「感覺神經」與「活動神經」有別】*

a) 代禱信108提到阿Mo【重拾兩年失落的感覺】：左右上胸和手前後臂的感覺已經回復了80-100 %，手指方面也開始有麻痺的感覺。感謝有不少有心人為阿Mo而感恩，*但有些卻以為他是全身四肢已經可以活動起來，其實不然*。

b) 「感覺神經」與「活動神經」是兩組不同的神經系統。雖然身體局部的感覺神經恢復至80 – 100%，但並不代表運動神經也恢復了同樣的程度。*「活動神經」通常都是會比較「感覺神經」的恢復慢一點呢！*

c) 阿Mo 各組肌肉的活動能力藉著手術後的「脊髓剌激器」，將他的腦電波傳達至各組肌肉，使他們漸漸有反應。所以在這大概6-7個月的關鍵時間，需要加強各組肌肉的訓練。同時，*盼望腦神經也能重新學習怎樣控制各組肌肉的活動，這過程就如嬰孩的成長般，要慢慢的，一小步一小步的訓練！*

2) *【嘗試不斷加強肌肉操練中的負重】*

在每組肌肉的訓練中，會在適當的時間嘗試增加負重，使肌肉更能強化起來。

3) *【阿Mo的照顧者】*

感謝神，新的照顧工人本週初已開始工作。祈盼她能與現在的照顧團隊配合學習，分擔照顧的工作，讓大家能夠適時休息。

*(二) Mo爸媽：【從事發時「絕望的淚水」，到現在「激動的淚水」】*

1) 在阿Mo手術後，第一次看到他手腳能有了輕微活動，*這件不可能的事情終於在我們眼前出現了，我們都激動地湧出了淚水*。持久的忍耐和守候信靠，也看到了點點的成果。作為父母和親人的，都讚嘆神在他身上的工作 - 「起死回生」。

2) 當阿Mo身體稍稍被吊起，減輕身體著地的重量時，*看到他自主地踢出第一步，雖然是非常微弱的動作，但已觸動了父母和家人的心弦*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神。 *「110 持久等待、起死回生」* 。