2024上半年罪案4.5萬宗增5.6%　騙案損失44.8億　假冒客服案上升

警務處公布今年上半年治安情況，錄得整體罪案總數逾4.5萬宗，較2023年同期上升5.6%。詐騙案上半年錄得近兩萬宗，較去年同期增6.2%，佔整體罪案逾四成，涉款金額為44.8億，較去年增66.5%。

警方指，留意到今年開始出現「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」的新手法，今年上半年已錄得1 605宗，帶動騙案有所上升。



另外，《香港國安法》生效後截至今年6月30日，警方共拘捕300人，當中約六成已被檢控。



警務處公布今年上半年治安情況，錄得整體罪案總數逾4.5萬宗，較2023年同期上升5.6%。（資料圖片）

整體破案率為26.3%

據警務處公布，2024上半年全港共錄得45,315宗罪案，較去年同期增加2,392宗，升5.6%，整體破案率為26.3%，撇除詐騙案則是44%。

整體罪案中，43.9%屬詐騙案，有19,897宗，較去年同期增加1,154宗，增幅為6.2%，相比過去兩年升幅有所放緩。

詐騙案涉款金額為44.8億元，比去年多17.9億，升66.5%。當中投資騙案的總損失為15.5億，佔總損失金額34.5%。

假冒客服案上半年錄1605宗 7月急升單月錄逾千宗

警方指，電話騙案上半年大幅下跌，但「假冒網購平台、支付平台、電訊公司等客服」的新手法今年開始出現，上半年已錄得1,605宗。這類案件數目更在七月進一步飆升，單月錄得1,111宗，累計今年首七個月共2,716宗，較整體騙案的升幅更高。

警務處解釋，騙徒會假冒網上購物平台、支付平台或電訊公司的客服，聲稱受害人購買了其收費服務，受害人否認後，偽冒客服會聲稱可以協助取消服務，並將電話轉駁到偽冒銀行職員，誘騙受害人交出網上理財用戶名稱、密碼及驗證碼，以盜取帳戶內的資金；或誘使受害人把款項轉帳至指定戶口。

除此，新詐騙手法亦包括假冒律師訛稱協助騙案受害人追討騙款的「二次詐騙」、假冒電腦操作系統或防毒軟件技術支援等。警務署指雖然有關案件的數字現時並不高，會密切監察它們的趨勢，提醒市民小心防範。

轉數快「可疑帳號警示」於去年11月推出，周日（4日）警示範圍將由轉數快識別碼擴展至帳戶號碼，包括網上、應用程式及分行櫃位的轉帳。（盧翊銘攝）

警務處表示，已透過「轉數快可疑識別代號警示」、「防騙視伏App」等措施，攔截騙款，其中今年六月於兩宗案件攔截共一億7百萬元的騙款，包括一宗涉及全數4千多萬元的騙款。

另外，警方共拘捕5693人涉及各類型騙案及相關洗黑錢罪行，較去年同期升40%，其中四千多人是傀儡戶口持有人。截至六月，警方亦就9宗案件向法庭成功申請加刑，涉案11名傀儡戶口持有人的刑期分別增加3至12個月，最終被判監26至75個月不等。

至於與內地執法單位就打擊傀儡戶口的聯合行動，警方在五至七月期間於兩地合共拘捕244人，當中220人在內地被捕，其中約20人涉嫌招攬及安排內地人士到本港開立傀儡戶口。

四月旺角設15鏡頭 截至7月31日 偵破17宗案件

兇殺案方面，有11宗，較去年同期減少5宗。其中4宗案件涉及親屬間的暴力，另外7宗分別涉及朋友間的糾紛、涉及販毒的危險駕駛致死案、2022年九月在安達臣道建築地盤發生引致三死的案件、精神問題及金錢糾紛，全部已被偵破。

傷人及嚴重毆打案則有1,821宗，較去年同期微升1.4%，其中9.3%與三合會有關。針對這類案件，警方安裝閉路電視，於四月在旺角15個位置完成安裝作技術測試的鏡頭，目標於今年內在各區共安裝615組。在新設置的鏡頭的協助下，截至7月31日，警方偵破17宗包括兇殺、行劫、傷人及管有仿製槍械案在內的嚴重案件，共拘捕27人。

另外，行劫案有44宗，較去年同期跌25.4%，破案率84.1%，是自1977年對行劫案首半年破案率作統計以來最高。而爆竊案有684宗，較去年同期增加19.6%，當中503宗涉及住宅樓宇，而在村屋發生的案件的升幅較大，升逾一倍。