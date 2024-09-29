國慶橫財機會｜馬會：賽馬日三T彩金加六合彩金多寶 合計1.18億
撰文：韋景全
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10月1日為國慶日，賽馬會將於當日在沙田馬場舉行「國慶賽馬日」，由於馬季開鑼以來無人中三T，多寶累積超過2,490萬元，馬會預計一注獨中正獎，彩金高達4,300萬元。10月2日晚的首輪六合彩國慶金多寶頭奬基金7,500萬元，意味該兩日合共將有1.18億元的橫財機會。
國慶賽馬日三T正獎彩金或高達4300萬元
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國慶賽馬日三T星期一正午12時開始接受投注
馬會將於國慶日在沙田馬場舉行「國慶賽馬日」，當日三T賽事場次編排在第4、5、6 場。馬會指，「國慶賽馬日」三T彩池累積多寶超過2,490萬元，連同投注金額，如10元一注獨中三T正獎，估計彩金有機會高達4,300萬元。
馬會又指，「國慶賽馬日」的三T彩池連同其他各項彩池，將於明天（30日，星期一）正午12時開始接受投注，其中三T將於第4場開跑前截止投注。
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首輪國慶金多寶估計頭奬基金可達7500萬元
至於六合彩，馬會表示，首輪國慶金多寶獎券已經開始發售，估計若10元一注獨中，可獲可高達7,500萬元。攪珠將於10月2日晚上9時30分舉行。
第二輪國慶金多寶則會在10月8日晚上9時30分舉行，頭獎彩金同樣設定為7,500萬元。
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