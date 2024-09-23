菁英盃減場次　足總爭取馬會延續贊助　港足東亞錦外圍賽或遇朝鮮

足總舉辦新一屆菁英盃發布會，賽事改制刪減比賽場次，而賽馬會冠名贊助亦已到最後一年。



今屆菁英盃將9隊分成兩組，每組由雙循環改踢單循環，分組賽於10月12日展開，揭幕戰由標準流浪對理文；每組首兩名晉級準決賽交叉對壘，並於明年5月1日決出新一屆盟主。

2023/24年度球季菁英盃分組抽籤結果：

A組：傑志、大埔、均業北區、東方、港會

B組：標準流浪、理文、冠忠南區、九龍城



新一屆菁英盃由9隊角逐。（袁志浩攝）

菁英盃自2015年起舉辦，從2022/23年度球季起獲香港賽馬會冠名贊助3年，總贊助金額為198萬元；參賽球會按表現獲得獎金，同時有個人獎項鼓勵表現優異的U22球員。此贊助至今季是最後一屆，會否延續仍留有懸念。

足總主席霍啟山稱，菁英盃是「長遠計劃」，「希望跟馬會有長遠合作，（延續贊助）很正面，但具體情況要再落實。」總幹事張炎有則指，足總會「盡量爭取」。

足總主席霍啟山指，對馬會延續菁英盃贊助感正面。（袁志浩攝）

馬會品牌及數碼市場事務部主管曾寶榮受訪時透露，年青球員獲得更多上陣及曝光機會，「菁英盃在這些方面是成功的。」他拒絕評論馬會來年會否繼續贊助菁英盃，而在足總今季新增U22聯賽下，他強調馬會將作全面檢視，「這是一個新比賽，我們會確保最終決定符合年青球員的最佳利益。」

值得一提，今屆菁英盃所有賽事均不設視像助理裁判（VAR）協助執法，張炎有也指，刪減比賽場次與U22聯賽亦有關，「考慮到想賽事較有競爭性，若兩項比賽（菁英盃與U22聯賽）場次都多，或會影響收視，或令球會應付不了。」

港足對上一次跟朝鮮於東亞錦外圍賽交手已是2018年，當時成員大多數已不在陣中。（資料圖片）

張炎有又向傳媒透露，12月在香港舉辦的東亞足球錦標賽外圍賽，賽事抽籤不曾發生，早前有網上平台流傳的所謂抽籤結果是「假消息」。然而據他所知，朝鮮將極大機會參賽，是這支神秘之師繼2018年東亞外後重返賽事。霍啟山就表示，足總正積極籌備賽事，而東亞足協代表正於本港考察場地，預計下月有抽籤結果。