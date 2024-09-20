六合彩結果兩期攪珠5個號碼相同　3獎489注中　馬會帳面派凸502萬

六合彩周四晚（19日）的攪珠結果，六個正獎號碼中，有五個與周二（17日）中秋金多寶攪珠一樣，頭二獎分別1注及1.5注中（每10元一注），但三獎卻多達489注中，結果二獎及三獎派彩獎金只得派該組別獎金下限，即分別38,400元及19,200元。



由於投注額只有3,700多萬元，在扣除46%稅項及馬會佣金後不夠派彩，馬會帳面「倒貼」502萬元，連同金多寶扣數333萬元，帳面「派凸」835萬。不過由於今期頭獎800萬元由多寶儲備撥出，故沒有「蝕」。



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六合彩9月17日中秋節金多寶攪珠結果。（馬會網頁圖片)

六合彩周二（17日）中秋節金多寶及周四（19日）攪珠，正獎六個號碼中，有五個相同，分別是5、18、21、24及44，只有一個號碼（27；47）及特別號碼不同（10；20）。

周四攪珠頭獎及二獎分別1注及1.5注中，每10元一注分別派彩800萬元及38,400元，而三獎則多達489注中，每10元一注派彩19,200元。

六合彩9月19日攪珠結果。（馬會網頁圖片)

由於周二中秋節金多寶有幸運兒中頭獎，周四攪珠沒有多寶，而頭獎獎金為保證下限800萬元。根據馬會安排，頭二三獎金金額為獎金基金減去第四、五、六及七組的總獎金，再減去金多寶扣數後，依次的45%、15%及40%，二獎及三獎設有派彩下限，分別為每10元一注38,400元及19,200元。

六合彩各組獎金金額設定。（馬會網頁圖片)

周四投注額為3,711萬元，當中54%、2,004萬元撥作獎金基金；餘下的46%根據博彩稅條例分配為三份：獎券收益的徵稅(佔投注額25%)、獎券基金(佔投注額15%)及馬會佣金(佔投注額6%)。

2,004萬元獎金基金中，需撥出761萬元供四至七獎派彩；餘下1,242萬元供頭二三獎派彩，當中800萬元撥作頭獎彩金後，餘442萬元供二及三獎派彩。

二獎及三獎分別1.5注中及489注中，但只有442萬元供派彩，不足以支付最低派彩金額。當中三獎10元一注要派19,200元，總共要派出939萬元，因此二獎每注都只能派下限的38,400元。

總計馬會需從儲備中「倒貼」502萬元派彩，若連同金多寶扣數333萬元，帳面「損失」835萬元。

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攪出號碼統計

04/07/2002至19/09/2024 (第24/104期) 之攪珠結果統計（馬會網頁圖片)