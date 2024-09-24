大熊貓｜馬會捐逾1.2億元　提升大熊貓居所生態設施包括飄雪系統

中央再向香港送贈的一對大熊貓周四（26日）早上抵港，抵港後將送到海洋公園隔離檢疫。行政長官李家超今早（24日）表示，一對大熊貓將居於海洋公園內的香港賽馬會四川奇珍館。海洋公園表示，香港賽馬會今日宣布審批撥捐逾1.2億元，支持提升大熊貓居所：「大熊貓之旅」及「香港賽馬會四川奇珍館」的生態設施，包括飄雪系統和園境復修等。



香港賽馬會撥捐逾1.2億元，支持海洋公園提升「大熊貓之旅」及「香港賽馬會四川奇珍館」的生態設施。（海洋公園提供）

中央再向香港送贈的一對大熊貓本周四抵港，牠們將居於海洋公園內的香港賽馬會四川奇珍館。

海洋公園表示，香港賽馬會今日宣布審批撥捐逾1.2億元，支持海洋公園提升「大熊貓之旅」及「香港賽馬會四川奇珍館」的生態設施，包括飄雪系統和園境復修等，為園內大熊貓提供安全、且更貼近大自然生態的居住環境。

此外，海洋公園指，相關捐款也會用於推行社區教育計劃，捐助來自低收入家庭的學生入園探訪大熊貓。

香港賽馬會撥捐逾1.2億元，支持海洋公園提升「大熊貓之旅」及「香港賽馬會四川奇珍館」的生態設施。（海洋公園提供）

海洋公園提到，1977年公園開幕，亦有由馬會捐款支持興建和資助其早期營運，在1998年，馬會慈善信託基金捐款興建「香港賽馬會大熊貓園」，供中央的一對大熊貓安安和佳佳居住，其後在2012年翻新及擴建，並改名為「香港賽馬會四川奇珍館」。連同是次捐款，馬會及其慈善信託基金已審批撥捐逾9億元協助海洋公園發展和營運。