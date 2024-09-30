仁濟女童縫針案｜父親指院方隱瞞真相可恥　考慮提民事索償

4歲的女童黎心悅今年5月在仁濟醫院縫合後腦傷口，心臟驟停18分鐘，至今危殆。涉事兩名護士及病人服務助理，同被控一項虐兒罪，案件今日（30日）提堂。



心悅父親黎先生今午與工聯會立法會議員陳穎欣召開記者會，黎先生表示，心悅身體機能每日下滑，形容事發至今，全家人都處於痛苦之中。他質疑仁濟醫院不斷「講大話、隱瞞真相」，期望法庭早日有裁決，還心悅一個公道。



黎先生的代表律師透露，已代表黎先生與醫管局有初步接觸，正考慮向仁濟醫院提出民事索償，及向醫委會及護士管理局投訴。



黎先生批評仁濟醫院事發至今不斷隱瞞真相，形容對方可恥，不配做醫護。（陳葦慈攝）

心悅腦電波未有好轉跡象 黎父稱一家眼見女兒身體機能下滑感心痛

女童黎心悅目前留醫瑪嘉烈醫院深切治療，情況危殆，需要倚靠呼吸機及餵食機等維生。議員陳穎欣引述心悅媽媽表示，心悅較早前的肺炎情況有好轉，亦已退燒，水腫消去不少，不過，腦電波未有好轉跡象，主診醫生認為情況「好難向上（好轉）」。

黎父在記者會中表示，事發後全家人每天輪流到醫院照顧心悅，見到心悅「全身插滿喉」，身體機能不斷下滑，感到心痛。

黎先生又透露，在5月28日仁濟醫院開記者會前，曾與仁濟醫院管理層接觸，但他們在記者會中一字不提其說法，認為對方隱瞞事實。

女童心悅現時留醫瑪嘉烈醫院深切治療部。（陳穎欣立法會議員辦事處提供）

女童心悅的父親黎先生今日（30日）召開記者會，促仁濟醫院交代事件真相。（陳葦慈攝）

研向醫委會、護士管理局投訴

警方上周六（28日）以虐兒罪拘捕仁濟醫院兩名員工，包括該院護士及病人服務助理，案件今日於沙田裁法院提堂，將押後至12月再訊，兩人暫獲准保釋。

黎先生指，事故發生後，已先後兩次，給予仁濟醫院機會交代事件，但對方仍然隱瞞，故選擇報警。他感謝警方調查，形容「終於等到呢一日、（警方）終於拉到人、破到案」，期望法庭早日裁決，還心悅一個公道，亦希望醫管局處理好事件，還原真相。

黎先生的代表律師劉嘉華表示，他早前已正式去信醫管局，並獲對方回覆，雙方屬初步接觸階段。他透露，黎先生正考慮向仁濟醫院提出民事索償，及向醫委會及護士管理局投訴，惟要等待刑事案的進一步證據及細節，再作最終決定。

被問到仁濟醫院涉事兩名醫護現時被控虐待或疏忽照顧兒童罪，是否足夠，劉嘉華表示，過往較少見到警方會就醫療案件起訴醫護人員人員，認為警方十分關注案件，故相信警方的判斷。

+ 1

黎先生的代表律師劉嘉華表示，正考慮向仁濟醫院提出民事索償。（陳葦慈攝）

陳穎欣表示，對仁濟醫院事發至今仍未承認責任，感到失望。她又提到，醫管局成立的公立醫院事故檢討管理委員會，早前已向醫管局提交30項建議，雖然當中包括問責機制等方向，但至今仍是「只聞樓梯響」，未有具體細節、落實時間表，希望醫管局盡快交代。她又表示，會繼續跟進事件，期望早日還心悅一個公道。