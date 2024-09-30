仁濟醫院女童縫針案　女護士及病人助理被控虐兒　准保釋至12.23

4歲女童在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，女童父親覺可疑同月報案。事隔四個月，警方日前落案起訴兩名涉案醫護人員，各控以一項對所看管兒童虐待或忽略罪，案件今（30日）在沙田法院提堂。控方申請暫毋須答辯，以待警方進一步調查，包括女童的醫療報告、醫院紀錄，及為證人錄取口供等。案件押後至12月23日再訊，兩名被告續准以1萬港元保釋候訊，期間不得接觸控方證人、不得離港及每周須到警署報道2次。



首被告張天穎。(梁鵬威攝)

次被告尹美君。(梁鵬威攝)

女童X在2024年5月25日到仁濟醫院縫針後心臟停頓17分鐘，至今仍然危殆。（資料圖片）

兩名女被告張天穎及尹美君在沙田法院提堂。（資料圖片)

兩被告包括護士及病人服務助理

被告張天穎（26歲，註冊護士）、尹美君（62歲，二級病人服務助理），被控一項對所看管兒童虐待或忽略罪。控罪指她們於2024年5月25日，在香港新界荃灣仁濟醫院急症室，身為超過16歲而對一名4歲的女童，即X負有監護、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式可能會對X 帶來不必要的苦楚或健康損害。

案件編號：STCC 3973/ 2024