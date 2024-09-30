仁濟醫院女童縫針案 女護士及病人助理被控虐兒 准保釋至12.23
撰文：劉安琪
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4歲女童在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，女童父親覺可疑同月報案。事隔四個月，警方日前落案起訴兩名涉案醫護人員，各控以一項對所看管兒童虐待或忽略罪，案件今（30日）在沙田法院提堂。控方申請暫毋須答辯，以待警方進一步調查，包括女童的醫療報告、醫院紀錄，及為證人錄取口供等。案件押後至12月23日再訊，兩名被告續准以1萬港元保釋候訊，期間不得接觸控方證人、不得離港及每周須到警署報道2次。
兩被告包括護士及病人服務助理
被告張天穎（26歲，註冊護士）、尹美君（62歲，二級病人服務助理），被控一項對所看管兒童虐待或忽略罪。控罪指她們於2024年5月25日，在香港新界荃灣仁濟醫院急症室，身為超過16歲而對一名4歲的女童，即X負有監護、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式可能會對X 帶來不必要的苦楚或健康損害。
案件編號：STCC 3973/ 2024
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