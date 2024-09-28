仁濟醫院縫針案有護士被捕 護協盼局方增支援：日後上班提心吊膽
撰文：陶嘉心
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女童心悅今年5月在仁濟醫院縫合頭部傷口後心臟驟停18分鐘，女童父親同月在荃灣警署報案。警方今晨（28日）以虐兒罪拘捕兩名涉案護士及病人服務助理，香港護士協會財政陳煒文形容很震驚，強調前線同事一向以病人為先，服務大眾，發展至此很遺憾，希望局方增加支援：「護士都跟足一貫程序做，但做出來結果竟然如此，我們日後上班都提心吊膽。」
事發於今年5月25日，當時四歲的女童心悅跌傷後腦，到仁濟醫院急症室求醫。在病人服務助理協助下，護士為她縫了三針後，女童心臟驟停。院方事後稱，醫護跟足程序，形容情況罕見，女童父親就稱目睹有人將其女兒的臉，朝下按在枕頭，質疑是醫療事故，並就事件報警。
警方今稱經調查及向律政司徵詢法律意見後，拘捕兩名分別26歲及62歲女子，涉嫌對所看管的兒童或少年人虐待或忽略。消息指，前者為護士，後者則為病人服務助理。
護協陳煒文形容很震驚及遺憾 強調前線同事一向以病人為先
香港護士協會財政陳煒文稱形容很震驚，強調前線同事一向以病人為先，服務大眾，發展至此很遺憾，希望局方增加支援：「護士都跟足一貫程序做，但做出來結果竟然如此，我們日後上班都提心吊膽。
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