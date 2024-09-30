超強颱風山陀兒｜天文台料國慶日逼近港東南600公里　高地風力8級

熱帶氣旋山陀兒（KRATHON）今早（9月30日）8時集結在香港東南偏東約860公里，昨晚（9月29日）11時至今早清晨5時六個小時內，迅速由颱風增強至超強颱風，按照天文台的預測移動路徑圖，山陀兒中午進入本港東南800公里的警戒範圍，並逐步再靠近，明日國慶日（10明1日，星期二）再逼近至東南約600公里，其時料為最高峰值，不過會遇到南下的「颱風殺手」強烈東北季候風，同日急轉向東北偏北移向台灣南部，料周三（10月2日）在高雄登陸。



當熱帶氣旋在香港以東經過時，本港主要吹來自內陸的西北風至北風，較為乾燥，受山勢阻隔，港內風力大減。不過受其外圍下沉氣流影響，天文台預測今日及明日日間廣東天氣仍然酷熱，今日市區（天文台總部）料升至攝氏34度，明日仍高達33度。受到熱帶氣旋與達強風程度的東北季候風影響，風力逐漸增強，天文台預測明日及周三離岸風力間中6級，高地達8級。天文台表示會視乎本地風力變化，發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本港風力達3號風球。



6及7級為強風，即3號風球風力，而8級為烈風，即8號風球風力，趁明日假日上高地市民要留意風力。



超強颱風山陀兒急速增強，清晰風眼9月30日中午12時在呂宋海峽上空。(天文台圖片)

超強颱風山陀兒9月30日11時集結在香港之東南偏東約810公里。（天文台圖片)

料國慶日在本港東南600公里急轉彎襲高雄 中心風力時速210公里

超強颱風山陀兒今早11時集結在香港之東南偏東約810公里，中心附近最高持續風速約為每小時195公里；在正午12時，山陀兒集結在高雄之東南偏南約290公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過呂宋海峽。

天文台預測山陀兒會進入南海東北部，並在明日逐漸轉向偏北方向移動，在星期三登陸台灣南部，隨後橫過台灣，移向東海一帶。

天文台的熱帶氣旋路徑概率預報顯示，超強颱風山陀兒較大可能性吹襲台灣，吹襲本港的機率介乎1%至10%。（天文台圖片)

超強颱風山陀兒中午12時已進入本港東南800公里警戒範圍。按照天文台的預測移動路徑圖，山陀兒其後續向向西北偏西移動，明早移至香港東南約600公里，中心附近最高持續風速升至每小時210公里，然後90度轉向東北偏北移動，移向台灣南部，其時仍為超強颱風，隨後橫過台灣，未來數日在當地的市民要留意。

天文台指山陀兒與香港會保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。

天文台9月30日上午11時半更新九天天氣預報，調高10月1日及2日風力預測，料高地達8級。（天文台圖片)

山陀兒下沉氣流煲熱廣東 本港今明兩日酷熱 周四起最低22度

受山陀兒外圍下沉氣流影響，廣東普遍晴朗及酷熱，正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右，預測市區今日最高34度。天文台總部中午時分錄得32度，跑馬地及將軍澳更達34.6度，元朗公園公園也升至34.3度。天文台預測明日國慶日日間廣東天氣仍然酷熱，最高33度。

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一股達強風程度的東北季候風會在明日抵達廣東沿岸，這正是令山陀兒急轉彎的「李氏力場」。雖然山陀兒不會吹襲本港，但其與東北季候風共同效應下，本港明日及周三風力不同看小，天文台預測明日吹風西北風4級，漸轉北風5級，離岸間中6級，高地達8級，大致天晴，日間酷熱及乾燥。；周三風力相若，吹北風5級，離岸間中6級，高地達8級，大致天晴及乾燥，早晚稍涼，部分時間多雲，最低氣溫降至23度。

天文台預測本周中後期普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大，周四（10月3日 )一連三日最低攝氏22度，最高28至29度。

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