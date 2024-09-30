狗主投訴獸醫無根除愛犬腫瘤　議員陸頌雄：獸醫監管制度遜西醫

貴賓犬「包包」飼主陳先生今日（30日）在工聯會立法會議員陸頌雄的協助下，開辦記者會控訴獸醫13宗罪。陳表示，現年13歲、屬於老狗的「包包」經過A診所S醫生的疑似疏忽治療後，病情加重。



陸頌雄批評對獸醫的監管不如西醫嚴謹，認為獸醫管理局需要加強監管。



陳生愛犬「包包」。（受訪者提供圖片）

看同一獸醫逾10年 陳先生：去年割除黑色素瘤後稱「割乾淨晒」

工聯會聯同毛孩服務關注組為事主陳先生召開記者會。陳先生表示，自「包包」一歲以來，已光顧A診所S醫生，2012年「包包」發現胃部有陰影，S醫生指需要開刀檢查，更指是「唯一方法」，但手術完成後卻發現胃袋空無一物，S醫生續認為陰影或為損傷。陳先生經朋友提點才得知，當時科技已容許使用内窺鏡，質疑愛犬「係咪真係要開刀呢？」

「包包」由去年9月起患上黑色素瘤，S醫生割除腫瘤後，稱「割乾淨晒」，其後又稱事主愛犬的黑色素瘤屬於惡性(即癌症)，又診斷「包包」患上胰腺炎。

花費20萬元治療 愛犬病情無好轉 另一獸醫揭並未清除腫瘤

在去年9月至今年7月期間，陳先生花費約20萬元於治療。然而「包包」病情沒有好轉，直到他在另一位醫生提出意見下，才得悉S醫生並手沒有為犬隻完全清除腫瘤，只抽取組織化驗。

陳先生表示，「包包」的腫瘤已經佔據呼吸道大量很位置，明顯不是在8個月內發生，情況非常嚴重。他指愛犬生命正處於倒數階段，但即使醫生表示「包包」的情況為時已晚，但他表明「我願意付出幾十萬救翻我個女」。他計劃向獸醫管理局投訴S醫生13宗罪。

陸頌雄（中）建議仿傚西醫及牙醫的做法，大幅延長獸醫管理局研訊委員會頒布的命令的可查詢時間，加強公眾知情權。

陸頌雄：獸醫管理局研訊判決和命令一年後下架 形同輕易「洗底」

陸頌雄批評獸醫管理局監管極為寬鬆，與牙醫、西醫的投訴及紀律研訊機制出現嚴重差距，令消費者權益無法得到保障。他又指，寵物主人知情權嚴重不足，無法透過管理局網頁中得知曾出現紀律問題之獸醫資訊。

陸頌雄又表示，獸醫、牙醫及西醫同時是專業人士，獲豁免於《商品說明條例》，惟獸醫於紀律研訊委員會頒布的紀律研訊判決和命令的網上發佈期極短，一年後便可以於管理局之網頁中完全被消除，形同輕易「洗底」。他認為這令寵物主人會因而於選擇獸醫時缺乏資訊，損害消費者權益。

因此，陸頌雄建議仿傚西醫及牙醫的做法，大幅延長管理局研訊委員會頒布的命令的可查詢時間，加強公眾知情權。