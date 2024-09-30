中東．外遊注意｜政府對黎巴嫩發黑色外遊警示　籲市民不應到當地

中東局勢持續緊張，以色列近日向黎巴嫩持續空襲。特區政府今日（30日）宣布，提升黎巴嫩的外遊警示級別至黑色，即「嚴重威脅」級別，又呼籲市民不應前赴當地。政府又提醒身在黎巴嫩的港人，要注意人身安全，並應盡快撤離或轉移至相對安全區域。



以色列軍持續空襲，黎巴嫩南部村落2024年9月30日冒出濃煙（Reuters）

保安局表示，黎巴嫩的安全形勢極不明朗，提升黎巴嫩的外遊警示級別至黑色。發言人表示，黑色外遊警示級別表示有嚴重威脅，呼籲市民不應前赴當地。身在黎巴嫩的港人要注意人身安全，並應盡快撤離或轉移至相對安全區域，留意當地就最新情況的公布及中國駐當地大使館發布的信息

保安局又指，會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。

至於身在黎巴嫩的港人，保安局指，他們如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線1868、透過「入境處流動應用程式」致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至 WhatsApp或微信求助熱線；提交網上求助表格求助，或與中國駐黎巴嫩大使館聯絡。

除黎巴嫩外，港府自2011年起，對敘利亞發黑色外遊警示。而加沙戰事持續，港府於去年起，對以色列發出紅色外遊警示。