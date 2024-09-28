旅發局國慶無人機表演　西安客稱為這場表演留香港　河北客讚壯觀

為慶祝國慶75周年，旅遊發展局今晚（28日）在灣仔海濱上演「香港馬騰盛世」無人機表演，首次展現國畫大師徐悲鴻的4幅藝術作品，也有萌爆熊貓現身。今次無人機表演除了港人，也吸引不少遊客，其中，有原本今日就往澳門的內地客正正為今場無人機表演留港，賞罷表演，有內地客大讚震撼及壯觀。



9月28日晚「香港馬騰盛世」無人機表演，場景當然不少得近日香港大熱的大熊貓，廣受歡迎的國寶好朋友華麗登場，預告國寶新力軍將為大家帶來歡笑和喜悅。（夏家朗攝）

「香港馬騰盛世」無人機表演由旅發局主辦，徐悲鴻美術館及鴻佑文化贊助。為慶祝國慶 75 周年，1500 架無人機表演內容呈現多個香港本地特色場景和國慶元素，以及國畫大師徐悲鴻的四幅著名畫作。

9月28日晚旅發局國慶無人機表演，灣仔海濱入夜後人愈來愈多。（倪清江攝）

▼9月28日 旅遊發展局灣仔海濱「香港馬騰盛世」無人機表演▼



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雖然維港今曾出現水龍捲，但晚上天氣好轉，無人機表演順利上演，完結時灣仔海濱更響起掌聲，市民及旅客的臉上均掛起燦爛的笑容。心滿意足地有序離開。

西安旅客原定今日往澳門：為了這場表演留下來

來自西安的成女士與家人今晚首次觀賞無人機表演。她們於昨日抵港，原定於今日前往澳門繼續行程，但臨別前得悉晚上舉行無人機表演後，便果斷將行程推遲一日。「為了這場表演就留下來了！」

對於首次觀賞無人機表演，她感到心滿意足，最難忘慶祝國家75周年圖案。她透露，若不計算酒店費用，人均消費100多元，包括到太平山打卡及品嘗菠蘿包等，並強調未來會再來香港旅遊。

河北旅客看盡無人機表演：這次效果最好

來自河北的梁太來港前未曾觀賞過無人機匯演，她在兩個多月前來港探望就讀港大的女兒，因此最近舉行的中秋節及黃大仙等無人機匯演，全部都到場觀賞，並計劃再欣賞國慶煙花才回家。

她大讚今晚的表演最震撼及最壯觀：「我看了好幾次，覺得這次效果最好，可能這個音樂配得比較好，另外無人機比較多，所以效果比較好。」

「香港馬騰盛世」無人機表演

日期：2024年9月28日

時間：晚上8時

地點：灣仔海濱 (灣仔渡輪碼頭畔主題區及HarbourChill海濱休閒站一帶)

