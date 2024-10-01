十一國慶｜旅監局料黃金周逾900旅行團　承認山頂塞旅遊巴難處理

國慶十一黃金周今日（10月1日）開始，大批內地客訪港。旅遊業監管局行政總裁方安妮在電台節目表示，預計整個黃金周有逾900團，較去年上升20%。對於上周有報道指，內地旅行團「塞爆」新蒲崗等候食團餐，她強調當日只是單一事件，事後旅監局派員視察，發現昨日只有一團到訪。



至於山頂司徒拔道觀景台的旅遊巴上落客致擠塞問題，她呼籲旅行代理商之間可預先溝通，盡量不要在同一時間到訪。她形容執行困難但是可行，並指旅遊巴問題「無可能處理晒」，因為太平山頂是香港特色。



旅遊業監管局行政總裁方安妮。(資料圖片）

料逾900旅行團訪港

方安妮在港台《千禧年代》表示，預計黃金周首兩日共約300個旅行團，其餘5日約600團，整個黃金周逾900團，較去年上升20%，當中包括深度遊或購物團，涉及3.6萬人。

內地客塞爆新蒲崗等團餐 方安妮：只是單一事件

有報道指，上周一（9月23日）有內地旅行團「塞爆」新蒲崗，排隊等候進食團餐。方安妮強調，當日只是單一事件，並指該餐廳開張不久，當日突然許多旅行團到訪，事後旅監局派員視察，發現昨日只有一團到訪。

方安妮續指，旅監局關注旅行團帶來的問題，亦會預先和旅行代理商及導遊交通，做協調和分流工作，確保不會影響民生。她強調提供團餐需要在24小時前登記，又鼓勵每區都設團餐，避免所有旅遊團聚集在土瓜灣等團餐地區。她又表示，旅監局每月會到團餐地區，視察其交通、人流管制和旅遊巴上落客的情況。

內地團土瓜灣團餐。(資料圖片／盧翊銘攝)

山頂司徒拔道旅遊巴致擠塞 方安妮指問題「無可能處理晒」

她認為目前旅行團已配合得很好，唯一是旅遊巴泊車的地方不多，且泊車面積不大，憂慮會影響交通。她呼籲旅行團之間可預先溝通，盡量不要在同一時間到訪。她形容執行困難但是可行，舉例指山頂司徒拔道觀景台的旅遊巴上落客致道路擠塞，旅監局已聯同警務處每星期進行執法，旅行代理商亦積極配合分流。

惟她指問題「處理晒係無可能」，因為太平山頂是香港特色，「總唔能夠話唔好去司徒拔道、唔好去太平山頂」，並強調「無處不旅遊」，希望旅行社繼續做好配合。

警方表示，將針對旅遊巴在山頂及司徒拔道觀景台非法佔用上落客區的問題，加強交通監管及督導。（資料圖片／警方提供）

旅監局強調會確保黃金周暢順

她強調黃金周期間，旅監局「全民皆兵」，確保整個黃金周暢順和安全，並向旅遊團或代理商呼籲如發現有問題，請立即與他們聯絡。旅監局亦會就每個地點評估是否能負荷旅行團人數。