十一國慶｜觀光船營運商指本港慶典「舊一套」　倡引入新元素

國慶煙花匯演今晚（10月1日）維港上演，不少船公司推出煙花觀賞船套票。「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國在電台節目表示，今晚將有3艘自助餐及純觀光船，總客量為1,100人。



至於昨日無人機匯演因訊號干擾而被逼取消，被問到會否擔心今晚出現類似情況，他認為旅客主要看煙花為主，無人機僅為時5分鐘，形容「只是很小的點綴」，認為影響不大。他續說，煙花和無人機的吸引力低，並舉例指深圳或澳門都有類似活動，甚至比香港吸引。



國慶煙花匯演示意圖。

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國在港台《千禧年代》表示，今晚將有3艘船，兩艘為自助餐船，一艘為純觀光船，總客量為1,100人，當中七成是內地旅客，其餘三成為本地居民，反應較平日的觀賞船熱烈。

他留意到今年客人報名較遲報名，因擔心天氣不穩，加上現時交通和網上訂位更為方便。他亦表示觀光船比自助餐船更受歡迎，因為價格較便宜，早已爆滿。

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國。（資料圖片／梁鵬威攝）

葉定國：香港仍在用「舊一套」 煙花和無人機吸引力低

至於昨日無人機匯演因訊號干擾而被逼取消，而今晚煙花匯演將首次加入無人機表演。被問到會否擔心今晚出現類似情況，葉定國認為旅客主要看煙花為主，無人機僅為時5分鐘，形容「只是很小的點綴」，認為影響不大。

他續說，煙花和無人機的吸引力低，並舉例指深圳或澳門都有類似活動，而且澳門的國際煙花比賽甚至具新元素，吸引不同國家旅客。相反香港仍在使用「舊一套」，對象以國內客為主，但國內大城市的活動或比香港吸引，又認為本港應該加入新元素轉型。