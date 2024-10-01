高德地圖｜國慶推180元紅包吸客　的士業：料未習慣致使用不多

內地電子地圖公司「高德地圖」攻港展開電召的士業務，並趁國慶期間聯同旅遊發展局大推優惠吸客，市民10月7日前可在程式中免費領取180元「Call 車紅包」及享車費8折優惠。不過，的士業界指使用率暫時不高，料乘客及的士司機均暫未習慣新平台。



多名旅客指領取頁面寫着有關香港手提電話號碼註冊的資訊，而領取鍵則是英文，誤以為必須香港手機號才能領取；另有旅客稱不知有該優惠，又擔心即使有優惠車費仍然很貴。



內地電子地圖公司「高德地圖」攻港展開電召的士業務。（資料圖片/盧翊銘攝）

旅發局早前宣布與「高德地圖」合作，國慶期間共同推出「國慶暢遊香港計劃」，「高德地圖」會向旅客派發總值超過港幣1,000萬元的「Call 車」獎賞。

旅客於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可免費領取180元「Call 車紅包」，以及享有車費8折優惠；未來旅發局會聯合「高德地圖」推出夜遊香港攻略，為旅客推介更多精彩晚間行程建議。

旅發局與內地出行平台「高德地圖」合作，透過「高德地圖」手機App搜「遊香港」，可免費領180元「Call車紅白」及車費8折優惠。

優惠將於10月7日截止，不過業界稱使用不高。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強指，暫時使用不多，相信司機及乘客仍不習慣使用，大部份仍用現時較流行的幾個平台，例如hktaxi及飛的等。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭則稱，高德地圖用戶在慢慢增加，但暫時使用率不多，因一般新平台須要一段時間才能打入市場，預料都要一至兩年，但指高德地圖較大規模，推了許多獎金獎勵，相信能將時間縮短。

陳指相關頁面寫有關香港手提電話號碼註冊的資訊，以為持香港電話號碼才能領取，最終在記者協助下成功領取。（林遠航攝）

在銅鑼灣時代廣場的士站所見，有受訪旅客稱不知有優惠。陳小姐表示，今日與男朋友搭電車到時代廣場廣場，因為知道香港的士貴，所以選擇搭電車。

陳又說，雖然知道有優惠，但見相關頁面寫有關香港手提電話號碼註冊的資訊，以為持香港電話號碼才能領取，記者提醒她領取鍵用英文寫着「HKD 180 Taxi Coupons Collect Now」，不須持香港電話號碼，最終在記者協助下才成功領取優惠。

來自貴州的旅客Rebecca則表示，今日由羅湖搭地鐵到銅鑼灣，稱沒有想過要坐的士，擔心價錢貴。（林遠航攝）

來自貴州的旅客Rebecca則表示，今日由羅湖搭地鐵到銅鑼灣，稱沒有想過要坐的士，擔心價錢貴。她又表示，曾用過高德在內地打車，但沒有想過在香港用。她又指，不知道旅發局有派180元的士券，又表示知道亦不會使用，因為擔心折扣後仍車費仍很貴。