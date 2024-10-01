油麻地警署成小紅書打卡熱點之謎曝光　內地客：在港劇出鏡率高

十一黃金周，油麻地警署繼續成為內地客「打卡」熱點。《香港01》記者今日（1日）下午4時許抵達現場，前來「打卡」的內地遊客把警署門外擠得水洩不通，不過原來該入口已變成紀念品攤檔，並不設報案服務。



屬於香港二級歷史建築油麻地警署，為甚麼近年一直都是訪港內地客「打卡」熱點？《香港01》記者特地到現場訪問他們「打卡」的原因，有內地遊客稱油麻地警署在港劇出鏡率高，認為很有香港特色。



香港再多一個小紅書打卡熱點，今次是油麻地警署。記者10月1日下午4時許抵達現場，前來「打卡」的內地遊客把警署門外擠得水洩不通。（洪戩昊攝）

來自深圳的王先生今天在港一日遊，路過時順便「打卡」。（洪戩昊攝）

不少內地客路過「順便打卡」

來自深圳的王先生今天在港一日遊，路過時順便「打卡」。他指油麻地警署在港劇出鏡率高，很有香港特色。他續指，今天預計在港消費500元（人民幣‧下同），認為香港消費不算很貴，「和上海差不多吧。」

不願出鏡的齊先生原本目的地是廟街，路過順便「打卡」。他說，有意到油麻地警署同樣也是受港劇影響，而非因香港警察，他亦沒有留意香港警察相關消息。齊先生亦表示雖然沒有訂下預算，但香港物價「還是有點貴」。

十一黃金周，油麻地警署繼續成為內地客「打卡」熱點。記者今日（1日）下午4時許抵達現場，前來「打卡」的內地遊客把警署門外擠得水洩不通。（洪戩昊攝）

來自廣州的劉小姐亦是受港劇影響而特地到油麻地警署「打卡」，今晚將會按情況決定會否看煙花。她指，她的整個旅程歷時4天，預計在港消費約1,000元，明天將會去澳門。

不過也有人持相反意見。不願出鏡的馬先生同樣是路過油麻地，順便過來購買紀念品，可惜警署紀念品店已關門，「既然都來了，順便打個卡吧」。而他認為油麻地警署「沒甚麼特別」。

油麻地警署在1922年落成，是愛德華式建築，樓高3層，2009年被列為二級歷史建築，曾在多齣香港電視劇之中亮相。