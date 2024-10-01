國慶｜政府料煙花匯演後多跨境客離港　港鐵不延長服務籲計好時間

十一國慶日維港將有煙花表演，政府節慶安排跨部門工作小組表示，因應今晚國慶煙花匯演後預料將有較多跨境旅客使用陸路口岸離港，運輸署呼籲有關旅客預早規劃行程，預留充裕交通時間，又提醒港鐵今晚不會延長服務時間，但煙花後會加強班次，金鐘往羅湖尾班車於晚上11時1分開出。



金鐘往羅湖尾班車於晚上11時1分開出。（資料圖片/王譯揚攝）

節慶安排跨部門工作小組發表最新資料，指今晚國慶煙花匯演後，預料將有較多跨境旅客使用陸路口岸離港，運輸署呼籲有關旅客預早規劃行程，預留充裕交通時間，並留意以下安排：

（一） 港鐵今晚不會延長服務時間，但會於煙花匯演後加強班次以疏導人潮；前往深圳的旅客可使用港鐵東鐵綫，由金鐘往羅湖方向的尾班車將在晚上11時01分在金鐘站開出；

（二） 港珠澳大橋口岸及落馬洲—皇崗口岸會24小時運作，金巴、皇巴及落馬洲皇崗短途過境穿梭巴士會加強服務，方便旅客於煙花匯演後返回深圳、珠海或澳門；

（三） 本地公共運輸營辦商會預留車輛及人手應對跨境旅客的出行需要。

國慶煙花匯演10月1日晚上9時在維港舉行，大批遊客及市民在傍晚已在尖沙咀海旁霸位，等候觀賞。（夏家朗攝）

國慶煙花匯演10月1日晚上9時在維港舉行，大批遊客及市民在傍晚已在尖沙咀海旁霸位，等候觀賞。（夏家朗攝）

運輸署緊急事故交通協調中心會繼續24小時運作，密切監察全港各區，包括各口岸及主要車站的交通及公共運輸的服務情況，並透過不同渠道發放最新交通資訊。

節慶安排跨部門工作小組負責全面檢視並督導各政府部門在國慶黃金周期間有關迎接訪港旅客的整體協調工作，以及加強資訊發布，小組將持續監察黃金周期間的各種情況，根據實際需要採取必要的應對措施，並適時作出公布。