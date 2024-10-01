國慶優惠︱太興七折客流量增30%　負責人︰飲奶茶都豪爽轉凍飲

十一國慶75周年，3,000多間商戶食肆聯手推出優惠，其中太興集團便推出堂食七折優惠。太興旗下位於葵芳新都會廣場的敏華冰廳，今日（1日）午市時段座無虛席，店外則大排長龍。太興集團營運負責人黎日強估計，旗下分店的客流量較平日增三成，顧客更「豪爽」加料或叫小菜，「食開叉鵝飯呀，咁就去食鵝髀飯，飲奶茶就會飲凍飲，飲紅豆冰咁。」



2024年10月1日，本港多間餐廳推出優惠，其中太興旗下位於葵芳新都會廣場的敏華冰廳，中午大排長龍。（盧翊銘攝）

堅尼地城太興及葵芳新都會敏華大排長龍

太興集團於國慶節響應業界的優惠活動，舉行「太興集團感謝日」，旗下13個品牌包括太興、敏華冰廳及茶木等，一律全日堂食七折，以回饋市民。《香港01》記者中午分別到堅尼地城的太興，以及葵芳新都會廣場的敏華冰廳，同樣發現餐廳座無虛席，店外則大排長龍。

太興集團營運負責人黎日強估計，今日旗下每間餐廳都生意興隆，客流量較平日增三成，尤其是位於沙田市廣場、東港城及日出康城等分店。「總之呢啲大型商場，又有住宅啦，遊客又多啦，大部份都爆滿喇。」

太興集團營運負責人黎日強。（受訪者提供）

市民豪爽加餸 食開叉鵝飯就轉鵝髀飯

黎日強並認為，七折優惠確實能刺激市民消費，例如「豪爽」加料或叫小菜等，因此對於今次的優惠活動評價成功。他舉例指︰「食開叉鵝飯呀，咁就去食鵝髀飯，飲奶茶就會飲凍飲，飲紅豆冰咁。」

被問到日後會否再推出七折優惠，黎日強表示需要視乎集團的安排，並強調「做優惠都唔可以經常做」。但他認為，若間中推出優惠活動，顧客或反而更受落，從而吸引他們留港消費。