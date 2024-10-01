國慶煙花｜內地生讚是生平看過最盛大演出　深圳客稱看完過關回家

國慶煙花匯演今晚（1日）於維港上空上演，政府公布今晚吸引超過33萬名市民和遊客在灣仔、中環和尖沙咀一帶觀賞。有到場觀看的內地留學生說，國慶煙花規模宏大非常震撼，形容是「生平看過最空大（空前盛大）的一場演出」，並稱感受到香港及內地人民連在一起；有深圳旅客來港看煙花，稱最後一幕不斷有煙花爆開非常震撼，但不會留港過夜稍後會過關回家。



今晚在煙花匯演前原定有5分鐘無人機表演。但在開始前3分鐘，康文署宣布因維多利亞港上空出現「電離層閃爍」（ionospheric scintillation）的現象，令無人機無法接收到良好的衞星定位訊號，故取消演出，但仍無阻市民及遊客欣賞煙花心情。



▼10月1日 大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼



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最後一幕煙花連環爆震撼人心

居住深圳的安女士是香港常客，不時會來香港，亦不時會帶朋友來香港旅遊，今日為看煙花來港，稍後會坐車過關回家。她提到國慶煙花最後一幕不斷有煙花爆開非常震撼，令她目不暇給，若然香港再有煙花匯演，必定會再來香港觀看。

居住深圳的安女士稱國慶最後一幕不斷有煙花爆開非常震撼，令她目不暇給。（江麗盈攝）

從北京來港的元先生表示，今日剛剛到港，將會留港遊玩三日，之後再到澳門旅行，他大讚國慶煙花壯觀，特別是最後一幕響起她熟悉的歌曲《大中國》，形容音樂一響便甚有感覺，加上當下煙花璀璨，令他留下深刻印象。他也說如有機會，未來會再來香港看煙花。

從北京來港的元先生表示，國慶煙花壯觀，特別是最後一幕響起她熟悉的歌曲《大中國》，形宮音樂一響便甚有感覺，加上當下煙花璀璨，令他留下深刻印象。（江麗盈攝）

▼10月1日 大批市民遊客灣仔金紫荊廣場看國慶煙花匯演▼



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港大內地生：感受到香港及內地人民連在一起

一名正在港大讀書的內地留學生表示，國慶煙花滙演規模宏大，非常震撼，形容是「生平看過最空大的一場演出」，並稱感受到香港及內地人民連在一起，並祝福香港發展愈來愈好，人民生活愈來愈幸福，又指元旦煙花會再來看。

內蒙古遊客吳先生3月曾來港，他指今次在網上看到香港國慶有許多慶祝活動故想來體驗，感受到香港的熱情。他稱今日是在港的第三天，上月28日已欣賞了無人機表演，也到了西貢碼頭看海邊風景、天壇大佛等。

他稱十分期待煙花匯演，今日下午5時已到場「霸位」，最期待看國旗及區旗，又指對無人機取消不覺得失望。

▼10月1日 市民遊客尖沙咀看國慶特別版幻彩詠香江▼

