十一國慶｜全日167個內地旅行團到港 74%留港過夜
撰文：鄭寶生
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十一國慶黃金周開始，本港旅遊業寄予厚望。根據旅行代理商向旅遊業監管局登記資料，今日（10月1日）共有167內地旅行團到港，約74%為過夜行程。不過訪港內地團仍較去年減少13.5%或26團，去年10月1日共有193團到港。
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較去年10月1日減少26團
政務司司長陳國基率領導的節慶安排跨部門工作小組晚上發表資訊，表示根據旅行代理商向旅遊業監管局登記資料，今日共有167內地旅行團到港，約74%為過夜行程。旅監局今日加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行。
主要景點秩序良好 維港兩岸33萬人看煙花
旅遊事務專員今日上午實地視察各主要旅遊景點，包括山頂纜車、海洋公園、高鐵西九龍站、西九文化區、昂坪360及香港迪士尼樂園度假區均人流暢旺，秩序良好，又指各主要景點已經加派人手及採取特別措施應付人流。
至於晚上的無人機表現因維港上空出現「電離層閃爍」而取消，但煙花匯演仍然舉行，小組表示超過33萬人在灣仔、中環和尖沙咀一帶觀賞。為配合煙花匯演，部份地區已經實際特別交通安排和人流管理措施。
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