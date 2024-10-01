十一國慶｜全日167個內地旅行團到港　74%留港過夜

十一國慶黃金周開始，本港旅遊業寄予厚望。根據旅行代理商向旅遊業監管局登記資料，今日（10月1日）共有167內地旅行團到港，約74%為過夜行程。不過訪港內地團仍較去年減少13.5%或26團，去年10月1日共有193團到港。



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較去年10月1日減少26團

政務司司長陳國基率領導的節慶安排跨部門工作小組晚上發表資訊，表示根據旅行代理商向旅遊業監管局登記資料，今日共有167內地旅行團到港，約74%為過夜行程。旅監局今日加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行。

有內地網民拍攝到蓮塘口岸商業城外今早一度有由旅行團組成的人龍，等候過關，但只45分鐘左右，人龍已散去。（小紅書截圖）

十一國慶日，廣東道LV 店外出現人龍，大約有20多人等候進店內購物。（陳臻誼攝）

主要景點秩序良好 維港兩岸33萬人看煙花

旅遊事務專員今日上午實地視察各主要旅遊景點，包括山頂纜車、海洋公園、高鐵西九龍站、西九文化區、昂坪360及香港迪士尼樂園度假區均人流暢旺，秩序良好，又指各主要景點已經加派人手及採取特別措施應付人流。

至於晚上的無人機表現因維港上空出現「電離層閃爍」而取消，但煙花匯演仍然舉行，小組表示超過33萬人在灣仔、中環和尖沙咀一帶觀賞。為配合煙花匯演，部份地區已經實際特別交通安排和人流管理措施。