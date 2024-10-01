十一國慶｜小紅書抖音推介　堅尼地城現打卡潮　旅客衝出馬路影相

國慶黃金周今日（1日）開始，不少內地遊客來港旅遊。以往是住宅區的堅尼地城，今日亦迫滿內地客，海旁一帶有不少人衝出馬路中心「打卡」，惟沒有警員到場維持秩序，有車輛經過時需要慢駛，甚至轉線，幸未有意外發生。



記者訪問了三批遊客，他們都表示只打算短暫在港逗留。有遊客認為，黃金周期間香港酒店價格較貴，故選擇即日離港到深圳住酒店，原打算明日再來港，但礙於簽注次數有限，將轉到廣東省的城市遊玩。亦有旅客指，香港物價貴，預算有限，「留太長時間也沒地方可以去」。



堅尼地城海旁逼滿打卡人潮。（林遠航攝）

堅尼地城海旁逼滿打卡人潮。（林遠航攝）

堅尼地城海旁逼滿打卡人潮。（林遠航攝）

在堅尼地城近港鐵站一帶，多條街道都見到內地客的身影。由港鐵站走到堅尼地城海旁，沿途有不少遊客打卡，街道牌、電車、的士站，通通都成為他們的打卡布景。在科士街及爹核士街交界，警方在行人路拉上橙帶，惟間中仍有人走出馬路打卡，不時有車輛經過需要慢駛。

在打卡熱點堅尼地城海旁近泓都一帶，亦迫滿遊客，記者目測有過百旅客在該處打卡。「人車爭路」場面更為嚴重，現場未見有警員，雖然有簡體字的指示牌，勸告遊客切勿走出馬路，但似乎作用有限。不少人仍越過馬路走近海邊打卡，有汽車駛經時，需要慢駛或轉線，甚至有貨車司機響起長咹，警示遊人。

來自桂林的孫小姐，與母親昨晚來港，今晚離開。她表示，因明天要回去看演唱會，故不能多留數日。她解釋是在小紅書上見到堅尼地城「挺火」，不少朋友亦推介，便過來打卡。兩人昨晚到過名店coach購物，買了兩個手袋，各約1000，2000元。她們表示，今次來港沒有制定預算，「看到喜歡就買」。

來自上海的黃先生及王小姐，今日剛來港，打算逗留一日，晚上看完煙花即上深圳，之後轉到順德、廣州等繼續行程。他們解釋指，留港一日是因為覺得香港酒店價錢較貴，稍為好一點都要600、700人民幣一晚，但深圳只需兩、三百，故訂了當地的酒店。他們又表示，本來打算明日再來香港，但簽注只限他們來回一次，故沒辦法再來，對此感到不便。他們認為海旁打卡「挺好的」，但人有點多。

來自雲南的王先生及女朋友，今日來港第二日，今晚離開。他們表示。來這裡是因為見到小紅書、抖音介紹，「拍照好看」，所以過來，但認為人有點多。他們預算每人每日會花一千元，主要用於住宿、交通等。

被問到為何不多留幾日 ，王先生表示本身有工作安排，加上香港物價貴，預算有限，又表示「留太長時間也沒地方可以去」。