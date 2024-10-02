國慶｜餐飲業：股市暢旺人均消費回升　10.1生意額達3億追平去年

踏入十一黃金周，不少餐廳推出多項慶祝活動及優惠。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（2日）在電台節目表示，黃金周首日的整體餐飲業生意額達到3億，追平去年10月1日的數字。他預計，整個黃金周接待近1,000個旅行團，或比旅監局預期多，期望整個10月餐飲業會有90億生意額。



敍福樓集團主席黃傑龍則向《香港01》指，國慶日的生意相比去年上升約5至10%，預料受惠於中港股市的亮麗表現，市道將觸底回升。



餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

黃家和表示，黃金周首日的整體食肆營業額達到3億，追平去年10月1日的數字，他認為情況理想，希望保持勢頭。他指，因昨日的入境人數較出境人數少，維港兩岸亦聚集大量人流，可見活動有助港人留港消費，刺激當區食肆經濟。

他又指，往年的人均消費減少兩成，但今年明顯有所回升，估計近日因股市暢旺增加消費力，過往一星期亦可見預訂酒席數字明顯上升。

敍福樓集團主席黃傑龍。（資料圖片）

敍福樓集團：國慶日生意較去年升5%至10%

敍福樓集團主席黃傑龍向《香港01》表示，國慶日的生意相比去年上升約5至10%，成績令人鼓舞。他認為，最近中港股市強勁反彈以及成交額創新高，可期望本地消費會逐步改善，並觸底回升。

黃金周首日，堅尼地城一間太興門外於中午12時左右已有20多人在餐廳外排隊。（資料圖片／林遠航攝）

冀整個10月生意額追近疫前水平

黃家和表示，黃金周持續一周，預計未來有更多旅行團訪港。據他了解，單是今日已有260個旅行團訪港，預計整個黃金周有接近1000個旅行團，或比旅監局預期多。他續說，預計未來一星期港人未必會北上消費，本港人流增多，整個黃金周生意比過往理想，期望整個10月會有90億生意額，接近疫情前的100億生意額。

他又指，在油尖旺等旅遊熱點的食肆，生意額有兩成升幅；但今年旅客並非集中旅遊景點，而是到18區探索，預計有助推動食肆生意。