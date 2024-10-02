六合彩國慶金多寶｜7500萬頭獎今攪珠 即查幸運投注站10月旺冧巴
撰文：陶嘉心
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為慶祝國慶75周年，香港賽馬會特別首次舉行兩輪國慶金多寶六合彩攪珠，第一輪攪珠今晚（2日）舉行，估計每輪頭獎如一注獨中，彩金高達7,500萬元。六合彩國慶金多寶分別在攪珠當晚9時15分截止投注。首次舉行也並非全無數據，根據馬會資料，近十年有3個號碼於10月特別旺，分別攪出了24次及23次，10月熱門號碼及最新十大幸運投注站資料，一文看清。
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▼3月9日 六合彩頭奬6400萬▼
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今晚9時15分截止售票 至今早總投注額已突破1億元
首輪國慶六合彩金多寶獎券即日發售，投注將於今晚9時15分截止，攪珠時間為9時30分，截至今早10時，總投注額已突破1億元。
19號10月特別旺 近十年攪出24次
根據馬會資料，近十年有3個號碼於10月特別旺，分別攪出了24次及23次，當中以19號居首，而8號及34號則並列第二。
▼2月14日 六合彩新春金多寶中環士丹利街投注站排長龍▼
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▼2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022因疫情無攪珠）▼
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根據馬會截至今年4月4日的統計，十大幸運投注處依次為：中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道。
大埔廣場投注站今年頭4個月再有進賬 連續3年有頭獎
十大幸運投注處變化不大，最旺的中環士丹利街雖共售出47張頭獎彩票，但其實在2018年後，已約6年沒有「中頭獎」，而今年至4月4日，十大幸運投注處中只有大埔廣場有進賬，而該投注站，更是唯一一間近3年，年年有頭獎的十大幸運投注處。
▼十大幸運投注站▼（截至2024年4月4日）
六合彩複式八個字幾多錢？
較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼
▼1月3日 六合彩新年金多寶頭奬8000萬▼
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