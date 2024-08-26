籃球教練以觀察發展為由　要11男生發送裸照及手淫片　認罪候判

年青籃球教練疫情期間著隊員回家鍛煉時，涉藉詞觀察各人肌肉發展，叫11名年齡14至16歲的男生，自拍裸照後傳送給他，又引導他們拍到露出陽具的照片，後來更邀請多名男生單獨到其家按摩，並乘機為他們手淫。其中一名男生情緒失落，向母哭訴被告幾乎每天都要他的裸照，從而揭發事件，其發現有男學生3個月內向被告發送逾75裸照。教練今（26日）在高院承認煽惑或向16歲以下兒童作出猥褻作為等共20罪，案件押後至10月2日判刑，期間會為被告索取精神及心理科報告。



被告何俊頴（26歲），承認20項控罪，包括7項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為、6項非禮、4項向16歲以下兒童作出猥褻作為、2項意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為罪，及1項促致未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及11名中學男學，他們年齡介乎14至16歲。

被告何俊熲在高等法院承認20項罪名。

要求隊員傳送裸照以觀察肌肉發展

案情指，涉案11名男事主代號A至K，案發時均為同一中學的學生，被告是他們的籃球教練。被告疫情期間吩咐學生在家中自行鍛煉，約於2022年1月尾起，持續要求不同男學生自拍裸照發送給他，稱要觀察學生的肌肉發展。

事主A被遊說自拍露出私處照

男學生A曾在被告要求下，發送其上身或全身裸照，被告讚A越來越健碩。同年2月尾，A再避開其私處拍攝上下身兩張裸照給被告。被告隨即要求A將鏡頭上移，以覆蓋他的人魚線。A最終因信任被告而屈服，向他發送一張拍攝到其私處的下身裸照。

被告亦要求拍陰莖等寫及手淫片等

男學生B亦在兩月間發送4至5次裸照給被告，被告更要求B為其陰莖拍攝特寫照片；至於男學生C，被告除了要C每天發裸照給他外，又曾要求C拍攝其手淫至射精的片段，聲稱這是為了提升C的運動表現。在2022年2月至4月間，C至少發送了逾75張不同角度的裸照予被告；此外，男學生F、G、H、I和J均有相類同經歷。

6名事主曾獲邀到被告家接受全裸按摩

被告又曾多次邀請男學生到其家中，藉詞按摩趁機非禮他們。男童A、B、C、E、F及H都曾單獨被邀請入被告接受按摩，期間被告要求他們全裸躺在床上，又多次趁機觸碰學生的陰莖，並在他們反抗下為對方手淫。被告另曾在地鐵車廂及籃球場，突然觸摸D的陰莖。

事主K遭被告用止汗濟噴下體

此外有一次在球場更衣室，被告聲稱不喜歡止汗劑的味道，突然搶去K手中的止汗劑，拉下K的內褲，並將止汗劑噴至K的陰莖數秒。K嘗試反抗失敗，事後立即衝入洗手間，用紙巾抹拭私處。

A情緒低落向母哭訴要離開籃球隊

直到大約2022年5月初，A情緒變得低落，經常將自己鎖在房間內，後來更哭著向母親表示想退出籃球隊，指被告一直要求他拍攝裸照，自言不想再見到被告。A母隨即就事件向被告查詢，被告對傷害到A表示抱歉，又稱願意承擔A的醫療費用。

被捕後認曾要求兩男生刪走裸照

被告於2022年5月被捕，警誡下承認犯案，並指他案發時稱手淫可反映運動表現，只是為獲取學生信任的藉口。事實上，他是因好奇和衝動，才會想觀看及幫助學生手淫。被告被捕前曾要求兩名男學生刪除手機內的裸照。

案件編號：HCCC 341/ 2023