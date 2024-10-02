退休漢2020年FB發帖問點樣殺林鄭　官稱未明言是搞笑　煽動罪成

退休漢2020年於其Facebook私人帳號帖文稱：「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」，並引來18名朋友留言。兩年後有「朋友」把其帖文截圖給警方，退休漢因而被捕並被控煽動罪。他否認指控，強調當時只是講笑，認為正常人及認識他的人都會明白這點。案件今(2日)在區域法院裁決，法官陳廣池指被告當時並無稱他的留言是在「搞笑」，而被告以2022年的説法解釋他2020年的犯罪意圖，認為並不可信，又稱不能實行並不等如不是煽惑，認為只要有人能被煽惑便成，裁定被告煽動罪成，並即把被告還柙至10月7日判刑。



被告潘德恕，63歲，退休人士，被控於2020年2月4日，在香港非法煽惑他人士非法及惡意地導致林鄭月娥女士身體受嚴重傷害，意圖使她身體受嚴重傷害。

被告潘德恕在其facebook私人帖號發帖，被控煽動罪。(資料圖片)

法官陳廣池指被告發帖時未有說明留言是搞笑不能當真，又認為被告低估了其留言在當時可能帶來的效應。

帖文引來18朋友合共43個回覆

控方案情指，被告於2020年2月4日在Facebook發出內容為「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」。該帖文設定為「私人」，他有18名朋友和被告合共43個回覆，其中14個是被告的留言，包括：「家陣起碼都用槍炮，幫手籌一枝曲尺一支來福各50飛子彈，唔該」。有朋友回覆該帖文稱「唔好，祝佢千歲千歲！仲要話受罪」。被告再回覆：「頸下癱瘓方可制止佢作惡，隊冧佢方便啲」。

兩年後被捕解是吹水及亂嗡

警方2022年4月20日收到一個名為<@Sam Chan>報案，並附有被告帖文的截圖。被告同月27日被捕，他承認曾發布帖文和留言。他指2020年沒有工作又遇上疫情，故上網「吹水」及「亂嗡」，又指其平台大多數是較為年長的人。辯方在審訊時亦補充，被告的留言沒有實質可行建議，都是玩味性質，並不實際。

官認為被告低估帖文可能產生的效應

陳官在判辭指，2020年2月的社會氣氛及政治仍然熾熱，認為被告辯解的說法是想淡化他2020年2月發帖的目的和意圖，又指被告從沒有對朋友說該些留言是搞笑及不能當真，認為被告在當時環境氛圍下發這帖文，低估有可能產生的效應，故裁定他罪成。

案件編號：DCCC 1017/2022