FB私人帳號發帖問點樣殺林鄭　退休漢稱在開玩笑　否認煽動罪受審

退休漢涉4年前涉在其Facebook私人帳號發帖文稱：「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」。該帖文引來他的18名朋友留言，並提及要找槍，及想過以「美人計」接近林鄭丈夫林兆波等。警方接報調查，退休漢兩個多月後被捕。他否認煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，案件今（21日）在區域法院開審。庭上透露，退休漢被捕後認曾發帖，因他不滿時任特首林鄭處理反修例事件和疫情，但強調只是在開玩笑，無意煽動之餘，亦不信其朋友會付諸實行。



被告潘德恕，63歲，退休人士，被指約於2020年2月4日，在香港非法煽惑他人士非法及惡意地導致林鄭月娥女士身體受嚴重傷害，意圖使她身體受嚴重傷害。

被告潘德恕否認煽動罪，在區域法院受審。

帖文引來18朋友合共43個回覆

控方開案陳詞指，被告於2020年2月4日在Facebook發帖文，內容為「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」。該帖文設定為「私人」，並引來18名朋友和被告合共43個回覆，其中14個是被告的留言，包括：「家陣起碼都用槍炮，幫手籌一枝曲尺一支來福各50飛子彈，唔該」。有朋友回覆該帖文稱「唔好，祝佢千歲千歲！仲要話受罪」。被告再回覆：「頸下癱瘓方可制止佢作惡，隊冧佢方便啲」。

發帖因不滿政府不理民意

警方同年4月20日收到報案展開調查，被告於同月27日被捕，他在錄影會面中承認發布帖文和留言，又指政府在反修例活動及疫情爆發時不理民意，因此對時任特首林鄭月娥不滿。

留言包括以美人計埋林鄭丈夫身

他亦確認他曾作出多個留言，包括想收買林鄭身邊的人、約林鄭的丈夫林兆波見面，以及以美人計「埋身」等。但被告指他發布帖文只是開玩笑，不認為朋友們會付諸實行或殺死林鄭。

案件編號：DCCC 1017/2022