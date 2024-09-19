巴士椅背寫煽動字句　文員解釋是社會實驗　認23條下煽動罪囚10月

年輕文員涉於今年3至4月期間，在不同巴士上層乘客座位椅背上，寫上具煽動意圖的字句，因而被控以《維護國家安全條例》下新煽動罪及摧毀或損壞財產共5罪。他今（19日）在西九龍法院承認三項煽動罪，辯方指被告為證明香港仍有言論自由的「社會實驗」而犯案，失敗的結果已證言論自由非絕對，認罪亦反映其悔意。總裁判官蘇惠德判刑指，被告一而再，再而三犯案，且在多次犯案後把雙頭筆棄掉，可見他非即興行事，判他入獄10個月。



被告鍾文傑（29歲，文員），承認意三項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」，罪，指其於2024年3月23日至3月25日、3月28日至4月21日及4月27日期間犯案；鐘另原被控兩項摧毀或損壞財產罪，則獲控方撤銷控罪。

被告鍾文傑在西九龍法院認《維護國家安全法》下的煽動罪，被判囚10個月。(資料圖片)

犯案為想證明香港仍有言論自由

辯方求情指，被告因想證明香港仍有言論自由犯案，但他此番「社會實驗」明顯失敗，因為言論自由並非絕對，被告認罪反映他有悔意。

被巴士上CCTV拍下犯案過程

案情指，被告在今年3至4月期間，五度在不同日子於不同巴士的上層椅背上，用雙頭筆寫上「香港獨立 唯一出路」、「光復香港 時代革命」、「721唔見人 831打死人」、「黑警屎窟俾狗X」等字眼，相關行為遭巴士上的閉路電視拍下。

犯案後把箱頭筆棄置垃圾桶內

警員在4月27日進行觀察行動時，目睹被告登上涉案巴士上層坐下，其後發現被告在座位前方椅背寫上「光復香港」字句。警員尾隨他下車，目睹被告把一支藍色箱頭筆棄置於一個垃圾桶內。

認為其字句影響力很少

被告同年6月23日被捕，警誡下稱一時衝動，趁車上沒有其他人時，寫下涉案字句，以表達有自由去表達言論。涉案字句的意思分別是香港人有權利去反抗政府，及自己有決定前途的能力；香港應該有一個不同的未來，並非回歸祖國管治，而且應由一個新的領導班子管治等。被告又指，他相信這些字句影響力很少，一來寫在巴士較後位置，同時亦可能會被清潔工抹去，但他相信在繁忙時間，會被乘客看見。

官指新例下刑罰大幅提高

蘇官判刑時首先重申，《維護國家安全條例》於今年3月正式生效，大幅提高煽動罪行的最高刑罰，明顯是為了加強打擊煽動罪行的力度，判刑時必須充分反映防患於未然的立法目的，以及預防性質的罪行要旨。

官指被告非即興行事

本案被告明知違法仍「一而再再而三」在巴士座椅背寫上字句。他以公共交通工具為目標，選擇上層和部份是較後端的位置，必定是避免容易被巴士職員發現，但又可令乘客看見，達致宣揚香港獨立和危害國家安全的訊息。此外，從被告多次在事後把犯案工具雙頭筆棄掉來看，他並非即興行事。

每一次作為皆構成一項罪行

蘇官在考慮了案中各項因素後，就每項控罪採納12個月為量刑起點，因認罪可扣減至8個月。基於被告於不同的時間和地點，宣揚意思相若的煽動性訊息，每一次的作為皆構成一項罪行，3罪部份刑期分期執行，即總刑期為10個月。

案件編號：WKCC2786/2024