23條｜無業男612穿「光時」上衣認煽動　新例下刑罰加重囚14月

27歲無業男在今年6月12日，身穿印有「光時」口號的上衣及戴黃色口罩被捕。他早前承認《維護國家安全法條例》下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，今（19日）在西九龍法院被判囚14個月。



控方在本案引用今年3月才生效的《維護國家安全法條例》提出檢控，過往相關罪行多會引用《刑事罪行條例》檢控，在《維》法下，煽動罪刑罰大幅加重，相類案件過往在裁判法院一般被判囚3至9個月，本案被告在新例下的判判刑明顯較以前重。



被告諸啓邦（27歲，無業），他早前承認於今年3月才通過，最高刑期被大幅加重的《維護國家安全法》下煽動罪，即「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。另庭上透露，被告有舊例煽動案底。

被告諸啟邦在西九龍法院認罪《維護國家安全法》下的煽動罪，被判囚14個月。(資料圖片)

被告被捕時帶備一盒排泄物

案情指，有警員於當日觀察到被告於石門港鐵站出口附近遊蕩，並身穿一件印有具煽動性陳述「FreeHong Kong 光復香港 時代革命」的黑色上衣，及戴著一個印有「F.D.N.O.L.」的黃色口罩，意指「五大訴求缺一不可」。警員隨即截停被告，在他身上的黑色手提袋發現一盒排泄物。被告其後在會面紀錄中透露，身上㩦帶排泄物，是意圖將其擲向不認同「光復香港 時代革命」理念的人，以作發洩。

被告今年1月亦曾涉煽動案被判囚

裁判官判刑時指，本案以18個月為量刑起點，考慮到被告於今年1月因另一宗煽動案判囚，出獄後不久便到台灣購入涉案衣服，屬密謀犯案、不知悔改，再加刑3個月，即量刑起點最終為21個月，經過認罪扣減後，終判其囚14個月。

維護國家安全法下煽動罪刑罰加重

在《刑事罪行條例》下的煽動罪，最高刑罰，第一次定罪可處第二級罰款及監禁2年，其後定罪可處監禁3年；在《維護國家安全法》下的煽動罪，最高可判監7年，若涉勾結境外勢力，更可判監10年。

翻查資料，過往有被告在網上發布煽動言論，初犯者認罪後一般被判囚3至5個月不等，曾有相關案底的古思堯，最近一次被裁煽動罪後被判囚9個月。

案件編號：WKCC2585/2024