港大研究：青年脊柱側彎患者　矯形後即時停戴支架　無礙治療成效

以往脊柱側彎的患者，可佩戴支架矯形，待骨骼發展成熟後，一般須額外再戴多半年「保險期」，以穩固定型。不過，港大醫學院最新研究發現，對於青少年原發性脊柱側彎患者，半年「保險期」不會顯著有助維持脊柱彎曲度，而即時拆除支架亦不會令病情惡化，建議矯形後可即時停戴支架。



AIS患者的骨骼成熟、經過支架矯形後便不會再惡化，所以即時停用支架是不影響病情。（黃浩謙攝）

脊柱側彎一般可分為青少年原發性脊柱側彎（AIS）、先天性脊柱側彎以及神經肌肉脊柱側彎。AIS作為一種成因不明的疾病，在女性中較為普遍，男女患病比例為 2比8。一般輕度或中度的脊柱側彎患者可佩戴支架矯形，目的是防止患者情況惡化，導致要施行手術；重度患者則需要直接做手術治療。

港大醫學院臨床醫學學院矯形及創傷學科學系助理教授（研究）張穎恒表示，現今醫學界缺乏對AIS 支架停戴方案的充分證據和共識，令不少醫生待病人骨骼發展成熟後，才逐步停戴支架，年期視乎患者病情而定，這種方法或延長佩戴時間和引起脊柱僵硬，影響患者的生活質素。

長期使用支架更可招致嚴重後果，或會導致患者肌肉萎縮。（黃浩謙攝）

研究：矯形後戴多半年支架 對維持脊柱曲度無明顯效果

科研團隊對369位曾接受支架矯形治療並骨骼成熟的AIS患者作隨機對照試驗，193名患者屬即時停戴支架組別，176名患者則採用逐步停戴支架治療，即額外在晚間佩戴支架六個月。

研究顯示，AIS患者即使佩戴支架多半年，對維持脊柱彎曲度和改善健康生活質素方面沒有顯著效果，

一般認為逐步停戴支架能減緩肌肉不適，而即時停戴則可能會加劇背痛。不過，研究顯示兩種治療方式在健康相關生活質素上表現相若。

團隊指，研究結果反映AIS患者接受支架矯形，並且骨骼成熟後，脊柱彎曲度不會再惡化，即時停用支架亦不影響病情，建議可取消額外佩戴支架的半年保險期。

姚同學指自己可以即時停用支架後，感到十分開心。（黃浩謙攝）

矯形支架重兩磅 患者嘆夏天戴出汗辛苦

脊柱側彎患者姚同學，戴佩支架兩年，矯形後即時停用支架，得知可提早停用，感到十分開心。他指，香港天氣濕熱，平日身穿底衫打底，又要佩戴支架，「出汗出到很辛苦」，有時候與別人意外碰撞，又要費時解釋身體狀況，「成件事好尷尬」。

他指，矯形器重達兩磅，佩戴笨重，亦阻礙活動，「做唔到拉筋，但都可以上體育堂嘅」。

小朋友可到健康院檢查 勿錯過最佳治療機會

團隊指，若脊柱側彎患者長期使用支架，也可引起嚴重後果，因支架代替人體部分肌肉支撐身體中央軀幹，或間接導致肌肉萎縮。

港大矯形及創傷學科學系系主任鍾培言指，現今的治療方案一般要求患者每日佩戴支架20小時，「剩低4個鐘其實希望患者可以做指定嘅物理治療動作，盡量避免肌肉萎縮」。

被問及坊間有患者父母可能會出於擔憂，為患者增添「矯形衣」，又或者迷信一些「脊椎矯正操」可達到矯正效果。鍾培言強調，脊椎作為一個大而粗壯的骨骼部位，「係冇可能你話想做下操就調到位」，呼籲患者要聽從專科醫生指示，父母可安排小朋友到健康院檢查，「細個檢查到有呢個問題，好過大個發現，如果唔係患者可能錯過最佳治療機會」。