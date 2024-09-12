腰痛是肌肉抑或脊椎問題？醫生揭3症狀要小心　1習慣延緩脊椎退化

腰痛是許多民眾常見困擾，但到底是肌肉痠痛、肌腱發炎？還是脊椎有問題，坐骨神經痛？骨科醫師提醒，若大腿至腳底有痠麻痛感，就該注意了！



一旦確診脊椎問題，新式微創內視鏡手術可以在1～2小時減輕脊椎壓力，找回輕盈腳步。

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腰痛好發族群：久站、久坐、年長退化

不少上班族久坐、勞力工作者長期負重，甚至家庭主婦長時間操持家務，腰痛都是常見困擾；尤其年長者，更受到肌少症、骨質流失因素，更是腰痛好發族群。日前一名88歲的老先生在家不慎跌倒後，左側下肢一直感覺痠、麻、痛，無法行走，只能坐輪椅，家人於是送他就醫。

台灣聯新國際醫院骨科主治醫師薛如峯表示，老先生經檢查後發現，第4、5腰椎嚴重退化，還合併骨刺壓迫神經，必須進行外科手術，減緩脊椎所承受壓力。

台灣薛如峯醫師表示，脊椎疾患廣布於各個年齡層，並不限於慢性腰椎退化的長者，包括工作需要久坐、久站的上班族，腰椎承受過多壓力，都屬於風險因子。

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腰椎病變警訊「大腿至腳底痠、麻、痛」

至於如何判別自己的腰痛是肌肉痠痛，還是脊椎問題？醫師指出，像老先生這樣，「大腿至腳底有痠、麻、痛感」，就是腰椎病變的警訊。此外，有患者因不當的負重方式，造成急性椎間盤破裂，臨床上常表現出急性、突發的「下背至下肢劇烈疼痛」；而體重過重、有抽菸習慣，也是促使椎間盤發炎、退化的重要因素。

造成腰痛原因，如果是肌腱發炎，可透過復健治療，但若是脊椎問題，許多民眾想到外科手術就裹足不前。所幸近年發展出的新式微創手術只要在背後開2個大小1至1.5公分的傷口，執行手術約1至2小時結束，流血量僅不到20c.c.，屬於低侵入性極微創的手術；術後恢復快，較不干擾日常生活。

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強化核心肌群強度可有效延緩脊椎退化

台灣薛如峯醫師表示，新式微創手術相較於傳統脊椎手術，各類併發症或後遺症都大幅下降。舉凡坐骨神經痛、椎間盤突出、腰椎退化、骨刺、腰椎滑脫合併神經壓迫等，各類頸椎、腰椎疾患皆屬其適應症。

台灣薛如峯醫師表示，多數脊椎患者都是痛到不行才就醫，其實狀況已嚴重，保守療法成效有限。建議民眾平時就要養成運動習慣，健身、強化核心肌群強度，可幫助脊椎支撐身體負擔，有效延緩脊椎退化。

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以上述的這位老先生來說，考量病人年紀大，經與家屬商量後，決定採用「雙通道微創內視鏡脊椎減壓手術 」來處理神經壓迫問題。老先生在術後第2天即可下床行走，第3天即可開心地行走自如，出院返家。

據了解，台灣雙通道內視鏡脊椎微創手術的費用，依使用耗材而定，約在6萬至12萬台幣之間。

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