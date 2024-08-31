腰背痛｜兒童常玩手機易駝背！低頭太久傷脊椎謹記保持姿勢正確

民眾在家使用手機、平板時，會特別注意自己的姿勢嗎？還是一玩就好幾個小時，等到腰酸背痛才回過神呢？



台灣振興醫院復健科主治醫師黃永錚表示，臨床上遇到7、8歲的學童發生駝背，主因多數都是長時間使用手機、平板，也就是俗稱的「低頭族」，長期下來容易腰酸背痛，也會造成脊椎側彎問題。

5種常見傷腰姿勢（按圖👇👇👇）

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防止低頭族腰酸背痛 從不良姿勢先改善

黃永錚指出，低頭族長時間玩手機、平板電腦，容易引起肩頸痠痛、手指關節炎或肌腱炎等症狀，甚至發生腕隧道症候群，嚴重者夜間睡覺時還會手部發麻。民眾若想改善，首先請控制使用時間，使用約半小時後應休息並伸展四肢，也可以採用手機支架輔助，減少手腕及頸部負擔，避免長時間手持手機且低頭瀏覽畫面，造成脊椎損傷。

黃永錚也提到，使用手機等電子產品時，低頭、脖頸過度前伸，是引發駝背的原因之一，由於頸部姿勢不正確所引起的代償作用，導致肩膀容易聳起、背部向前彎造成駝背，若病人合併有骨質疏鬆問題，駝背將會更加嚴重。

民眾想要預防駝背，平常就要留意姿勢是否正確，黃永錚舉例說明，坐姿時大腿與雙膝呈現90度、微縮下巴；使用電腦打字時，手部需要適當支撐，以免打字時聳肩；翹腳會造成骨盆歪斜，請戒除此習慣。大家不妨在座椅加上腰部及背部靠墊以支撐骨盆，骨盆歪斜或是前傾都會影響脊椎，嚴重時甚至可能造成椎間盤突出。

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筋膜槍使用原則！ 非所有症狀都適合用

為了緩解腰酸背痛問題，民眾會在市面上購買筋膜槍按摩，黃永錚表示，筋膜槍顧名思義就是針對肌肉筋膜，以高速振動方式捶打、達到放鬆效果。而所謂的筋膜，簡單來說是種遍布全身的結締組織，具有連結肌肉、骨骼、肌腱、韌帶等結締組織的功能，健康的筋膜具有靈活、柔韌、可滑動等特性，在肌肉活動時減少彼此摩擦、擠壓。如果長時間缺乏運動，將造成肌肉僵硬，肌肉與筋膜間便容易發生摩擦、擠壓，即所謂的「筋膜沾黏」。

緩解腰痛的五大穴位（按圖👇👇👇）

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筋膜槍該如何正確使用呢？黃永錚強調，筋膜槍是針對肌肉使用，不可用於骨頭、肌腱韌帶及血管，並要特別避開頸椎、頸動脈，同時也建議民眾在使用筋膜槍前，請先諮詢相關專科醫師，針對個人症狀評估，確定是否適合使用，以免造成二度傷害，將得不償失。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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