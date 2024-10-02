文體旅局推重點演藝項目計劃　入圍最高獲1500萬資助　名額限4個

文體旅局今日（2日）公布推出「重點演藝項目計劃」，每個入圍項目的直接資助額最高1,000萬元，至於私人贊助額及門劵收益亦額外提供配對資助，上限為500萬元，即最多合共1,500萬元。此外，若入圍項目在香港推出第二輪演出，同時規模與首輪相若，則另外可再獲首輪資助額的20%。



入圍項目必須符合兩點，包括在港上演最少15場舞台表演，並要吸引最少1萬名觀眾購票入場。計劃分為兩期推行，第一期的申請詳情將在下月公布，年底前接受申請。



文體旅局推出「重點演藝項目計劃」，鞏固香港中外文化藝術交流中心的地位。（資料圖片）

文體旅局：目標培育本地大型表演藝術項目

文體旅局表示，「重點演藝項目計劃」目的為選出有潛質的表演藝術項目，培育成為具代表性及可長期公演的本地大型表演藝術項目，鞏固香港中外文化藝術交流中心的地位。計劃將會分為兩期推行，每期設有兩個名額，第一期的申請詳情將在下月公布，並於年底前接受申請。

文體旅局推出「重點演藝項目計劃」直資助額最高1,000萬元。（大館圖片）

直接資助額最高1000萬 額外資助最高500萬

每個入圍項目的直接資助額最高1,000萬元，用作支持創意概念、舞台製作、場地租用、市場推廣等開支。同時，當局為了引入社會資源共同參與本地表演藝術的發展，並鼓勵入圍項目爭取觀眾支持，包括對入圍項目獲得的私人贊助額及門劵收益，額外提供相應的配對資助，上限為500萬元。

「重點演藝項目計劃」入圍最低條件︰香港上演15場、吸引1萬名觀眾購票入場。（資料圖片／陳順禎攝）

入圍最低條件︰香港上演15場、吸引1萬名觀眾購票入場

入圍項目必須符合兩點，包括在港上演最少15場舞台表演，並要吸引最少1萬名觀眾購票入場。若入圍項目在首輪演出獲利，並在其後18個月內，在香港推出第二輪演出，同時與首輪規模相若，則可獲相等於首輪項目資助總額20%的額外資助，以鼓勵成功的項目長期在港公演。